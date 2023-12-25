The Hill: в США испугались падения Киева и возможной гибели Зеленского

Весной будущего года Киев, возможно, падет, а Зеленский будет вынужден бежать или погибнет при взятии украинской столицы, пишет The Hill. Украина не смогла ничего сделать даже при многомиллиардной поддержке. А в отсутствие помощи для нее это будет катастрофа.

Президент Украины Владимир Зеленский — еврей, но в июле он одобрил закон, согласно которому празднование Рождества на Украине переносится с 7 января, когда православные отмечают его по григорианскому календарю, на 25 декабря, когда его празднуют на Западе. Понятно тебе, Москва? Тем не менее все указывает на то, что, хотя Рождество на Украине в этом году наступит раньше привычного, оно будет довольно мрачным.

Контролер Министерства обороны США Майк Маккорд (Mike McCord) 15 декабря проинформировал Конгресс о том, что к концу месяца будет выделен 1 миллиард долларов на оказание военной помощи Украине, однако в отсутствие разрешения со стороны этого законодательного органа денег для Украины больше не будет.

Пакет дополнительных ассигнований, находящийся на рассмотрении в Конгрессе, предусматривает выделение еще 61 миллиарда долларов для оказания помощи Украине, а также средства для финансирования Израиля и обеспечение безопасности на собственной границе Соединенных Штатов. Однако республиканцы Сената заблокировали этот пакет, и учитывая, что Палата представителей уже ушла на каникулы, до Рождества никаких шагов в этом направлении предпринято не будет. Зеленский даже поехал в Вашингтон, чтобы лично попросить о продолжении помощи, но вернулся с пустыми руками.

Становится все более очевидным, что Украина переживает кризис. Начавшееся в июне контрнаступление украинских сил не позволило достичь сколько-нибудь значимых результатов. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в ноябре признал, что на фронте сложилась тупиковая ситуация, очень напоминающая Первую мировую войну. Минные поля и мощные заградительные обстрелы российской артиллерии привели к тому, что за пять месяцев украинские войска смогли продвинуться только на 17 километров. А ведь они планировали преодолевать по 30 километров в день.

Залужный придерживается мрачного, но реалистичного взгляда на вещи. Он понимает, что его войскам необходимо получить огромное количество высокотехнологичного оружия, чтобы переломить ход борьбы: "Простой факт состоит в том, что мы видим все, что делает враг, и они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое". Без этого серьезного скачка вперед "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

Глубокую тревогу вызывает острая нехватка человеческих ресурсов. Зеленский уже говорит о необходимости мобилизовать еще 500 тысяч человек, а министр обороны Рустем Умеров "пригласил" мужчин-украинцев в возрасте от 25 до 60 лет, живущих сейчас за границей, вернуться в страну, чтобы вступить в ряды ВСУ.

Республиканцы, выступающие против выделения дополнительных средств для Украины, возможно, могут привести множество причин, объясняющих их нежелание отправлять десятки миллиардов долларов на поддержку Киева в его борьбе. Но задумывались ли они о возможных последствиях решения прекратить оказывать помощь? Задумывались ли они о следующем шаге или о том, что будет после него?

Вот вам вполне реалистичный сценарий развития событий. Этой зимой никакого прорыва не будет. Генерал Залужный обозначил одну очень серьезную проблему, выразив надежду на то, что украинской армии удастся нанести противнику катастрофические потери. "Россия потеряла не менее 150 тысяч человек убитыми. В любой другой стране такие потери остановили бы войну".

Однако российский президент оперирует другими цифрами. В недавнем отчете американской разведки говорится, что из 360 тысяч военнослужащих, с которыми Россия начала боевые действия в феврале 2022 года, 87% были убиты или ранены. Но Путин апеллирует к культуре, которая со стоической гордостью вспоминает потерю 27 миллионов жизней во Второй мировой войне. Если победа на Украине сведется к простому вопросу о том, кто сумеет пролить больше крови, победить Россию будет невозможно.

В отсутствие дальнейшей помощи со стороны Соединенных Штатов европейские страны не смогут восполнить дефицит, а Украина, скорее всего, ослабеет еще до возобновления наступления российских сил следующей весной. На этот раз, Киев, возможно, падет, а Зеленский, вероятно, будет вынужден бежать или погибнет в ходе обороны своей столицы.

Вся суть украинской государственности и идентичности может оказаться уничтоженной, поскольку, как мы знаем, Путин считает ее нелегитимной — считает ее "искусственным" творением большевиков и оскорблением корней его собственного государства, которое берет свое начало в Киевской Руси. Путин назвал существование Украины как независимого государства "просто безумием".

Если Россия заставит Украину подчиниться и сделает ее частью своего "ближнего зарубежья", будет до преступного наивно полагать, что Путин на этом остановится. Наверняка он направит свой взгляд на Эстонию, Латвию и Литву: эти три прибалтийских государства являются процветающими демократическими странами, где русскоязычные меньшинства только и ждут, чтобы их использовали для разжигания волнений. Но все три страны являются членами НАТО, то есть они находятся под защитой статьи 5 Североатлантического договора, предусматривающей взаимную оборону. Готов ли Запад к возможной горячей войне с Россией?

Последствия поражения Украины будут ощущаться по всему миру. Если Америка решит, что цена поддержки ее далекого союзника слишком высока, как будут чувствовать себя другие партнеры Соединенных Штатов? Каким будет настроение на Тайване? И какой сигнал это отправит Си Цзиньпину, который уже активно поигрывает мускулами в Южно-Китайском море? Сигнал будет заключаться в том, что Соединенные Штаты постепенно отказываются придерживаться своих глобальных целей, и Тегеран, поддерживающий тесные связи с Россией, обязательно его уловит.

Американских политиков можно простить за то, что они чувствуют бремя десятилетий "имперского перенапряжения". Согласно результатам одного исследования, глобальная война с терроризмом обошлась Соединенным Штатам примерно в 6 триллионов долларов, и, по данным Пентагона, в Ираке погиб 4431 американец, а в Афганистане — 2354. Но эти цифры помогают увидеть дополнительный пакет помощи на сумму в 61 миллиард долларов в гораздо более широком контексте — даже с учетом уже потраченных 113 миллиардов долларов.

Какими бы огромными ни казались эти суммы, Соединенным Штатам сейчас следует думать не о вероятности победы Украины в этом конфликте, а о том, могут ли Соединенные Штаты позволить себе, чтобы Украина проиграла.

Автор статьи: Элиот Уилсон (Eliot Wilson)