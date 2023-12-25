«Создан на основе отслуживших российских ракет»: в Индия прошли испытания нового зенитного комплекса SAMAR

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В Индии успешно проведены испытательные стрельбы с зенитно-ракетного комплекса SAMAR на учениях AstraShakti-2023.

ВВС страны празднуют успех ЗРК SAMAR: это местная инновация, созданная на основе отслуживших свой срок российских ракет класса «воздух-воздух». В ходе испытаний новая система продемонстрировала свою эффективность, поражая воздушные угрозы со скоростью 2-2,5 Маха

- говорится в издании Times of India.

Как отмечается, эффективность зенитно-ракетного комплекса засвидетельствовали начальник штаба ВВС главный маршал авиации В.Р. Чаудхари и заместитель начальника штаба ВВС маршал авиации А.П. Сингх.

SAMAR – это система ПВО малой дальности, предназначенная для поражения низколетящих целей на дистанции до 12 км. ЗРК снаряжается российскими ракетами класса «воздух-воздух» Р-73Э «Вымпел», оснащенными инфракрасной ГСН, с истекшим сроком годности. ЗРК прошли ремонт и модернизацию для их последующего использования уже в качестве средства наземного поражения. Отстрел ракет может осуществляться как одиночными пусками, так и залповым огнем.

На данный момент неизвестно, сколько ЗРК было изготовлено. В феврале заявлялось о том, что в первую партию войдут пять комплексов.