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Министерство обороны Украины готово напрямую закупать вооружение у французских оружейных компаний, а не требовать поставок из наличия французской армии. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Рустем Умеров на встрече с представителями Франции.
В Киев прибыла делегация французских сенаторов, с какой целью не раскрывается, но одну встречу они уже провели, она прошла в Минобороны Украины, режим представлял Умеров со своими помощниками. В ходе беседы он заявил, что Украина готова закупать оружие у французских оружейных компаний напрямую, поскольку это значительно снижает сроки поставки. Кроме того, Умеров призвал французов открыть оружейное производство на территории Украины. Что ответили французы пока не известно.
- отчитался министр.
Ранее стало известно, что Франция обсуждала с Украиной совместное производство вооружений на украинской территории, но никаких конкретных обещаний не давала, несмотря на заявления Киева об обратном. А вот то, что Париж обещал проставить шесть дополнительных САУ Саеѕаг - это точно. Также французы увеличивают производство артиллерийских снарядов, обещая в 2024 годку поставлять Украине по 3 тысячи снарядов в месяц.