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Военное обозрение

Глава Минобороны Украины Умеров заявил о готовности Киева закупать вооружения напрямую у французских компаний

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Украины готово напрямую закупать вооружение у французских оружейных компаний, а не требовать поставок из наличия французской армии. Об этом заявил глава украинского военного ведомства Рустем Умеров на встрече с представителями Франции.

В Киев прибыла делегация французских сенаторов, с какой целью не раскрывается, но одну встречу они уже провели, она прошла в Минобороны Украины, режим представлял Умеров со своими помощниками. В ходе беседы он заявил, что Украина готова закупать оружие у французских оружейных компаний напрямую, поскольку это значительно снижает сроки поставки. Кроме того, Умеров призвал французов открыть оружейное производство на территории Украины. Что ответили французы пока не известно.

Сказал об этом во время встречи с делегацией сенаторов парламента Франции, которые посетили Украину. Подчеркнул, что Украина готова закупать вооружение у французских производителей напрямую. Ознакомил с результатами первых 100 дней на посту министра обороны

- отчитался министр.

Ранее стало известно, что Франция обсуждала с Украиной совместное производство вооружений на украинской территории, но никаких конкретных обещаний не давала, несмотря на заявления Киева об обратном. А вот то, что Париж обещал проставить шесть дополнительных САУ Саеѕаг - это точно. Также французы увеличивают производство артиллерийских снарядов, обещая в 2024 годку поставлять Украине по 3 тысячи снарядов в месяц.

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Страны
Украина
Франция
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