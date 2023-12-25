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Главный аргумент, которым в последнее время киевские власти пытаются оправдать неудачи ВСУ на фронте, является недостаток вооружения. На Украине нередко обвиняют США и союзников в том, что они передают слишком мало оружия, которого не хватает для «победы».

Между тем директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас пошел еще дальше и в ходе интервью одному из местных изданий обвинил Россию в срыве поставок истребителей для ВСУ.

Со слов управленца, у украинских властей уже была договоренность о покупке истребителей с, дословно, «одной из стран на другом конце света». Однако данная сделка сорвалась якобы по вине Москвы, которая «надавила» на власти вышеупомянутого государства.

Как выразился глава компании «Украинская бронетехника», продавец уже был готов заключить сделку и начать поставки. Однако в ходе переписки одно из писем попало в руки к представителям российских властей, что предоставило возможность дипломатам РФ оказать давление на потенциального поставщика, используя данный документ.

О том, как переписка попала к российским властям, с какой страной велись переговоры и о каких истребителях идет речь, директор компании украинского ВПК уточнять не стал.

При этом Бельбас подчеркнул, что приведенный им случай с истребителями далеко не единственный. Подобные ситуации происходили и с поставками других видов вооружений.