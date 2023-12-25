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Военное обозрение

Представитель Пентагона Райдер: Выделение финансирования Украине поможет пополнить запасы оружия США

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Патрик Райдер
Патрик Райдер.
Источник изображения: Минобороны США

Выделение дополнительного финансирования Украине могло бы пополнить запасы вооружений американской армии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Тема выделения Киеву дополнительных средств не сходит со страниц газет в США и является одной из основных. Белый дом любыми способами пытается убедить республиканцев в необходимости профинансировать киевский режим. В Пентагоне уже прямым текстом говорят, что деньги, выделенные Украине, пойдут на закупку вооружений для США. На проходящей в военном ведомстве пресс-конференции Райдер подтвердил, что большая часть средств, выделенных на Украину, остается в США.

Дополнительное финансирование на поддержку Украины, разумеется, помогло бы нам пополнить эти запасы, но мы продолжим делать все необходимое, чтобы наша готовность оставалась на должном уровне

- заявил он.

Также Райдер подтвердил, что у США остался один миллиард для Киева и в конце декабря он будет потрачен, после чего Украина останется без поддержки в "этом сложном конфликте", чего допустить никак нельзя. При этом он забыл напомнить, что последний миллиард пойдет не на помощь Украине, а на закупку вооружений для США в качестве компенсации уже поставленного Киеву оружия.

Ранее глава Госдепа Блинкен заявил, что до 90% выделенных Украине средств остается на территории США и передается американским оружейным компаниям.

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Страны
США
Украина
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