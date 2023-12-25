Пентагон считает, что выделение средств Украине поможет США пополнить запасы вооружений

Пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер напомнил, что у Вашингтона на поддержку Украины остается около $1 млрд, которые выделят до конца 2023 года

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Выделение дополнительных ассигнований на оказание поддержки Украине помогло бы США пополнить собственные запасы вооружений. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

По словам Райдера, американская администрация "продолжит искать возможности для пополнения собственных запасов" вооружений. "Дополнительное финансирование на поддержку Украины, разумеется, помогло бы нам пополнить эти запасы, но мы продолжим делать все необходимое, чтобы наша готовность оставалась на должном уровне", - заявил Райдер, отвечая на вопрос о том, отразится ли отсутствие четких планов касательно поддержки Украины на возможности США пополнять собственные запасы вооружений.

Представитель Пентагона отметил, что у США остается на поддержку Украины около $1 млрд, которые будут выделены до конца года. "Как только эти средства будут выделены, у нас закончится доступное финансирование для оказания военной помощи Украине. Это свидетельствует о необходимости поддержки Украины в Конгрессе", - заявил Райдер. По его словам, речь идет о "сложном и очень напряженном" конфликте. "Мы чувствуем, что очень важно иметь возможность получить доступ к ресурсам, необходимым для того, чтобы они [украинские ВС] могли продолжать сражаться", - заключил представитель американского оборонного ведомства.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.