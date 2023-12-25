О ВСУ и СВО. Герасимов подвел итоги деятельности Минобороны РФ в 2023 году

Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов подвел итоги работы Минобороны в 2023 году

МОСКВА, 21 декабря/ Радио Sputnik. Начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе, на котором подвел итоги деятельности Минобороны России в 2023 году.

О планах ВСУ

"Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом. Для достижения этой цели к началу июня противник сосредоточил на Запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше тысячи боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов", – сказал Герасимов.

В целях срыва планов украинского командования, по его словам, российской армией были проведены "масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций".

О потерях ВСУ

"За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета", – сказал Герасимов.

О контрнаступлении ВСУ

"Начав свое наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск", – отметил он.

По его словам, дополнительные поставки ВСУ западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

"Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось", – констатировал замминистра.

О главной задаче ВС РФ в СВО в 2023 году

"В этом году основной задачей было отражение контрнаступления ударной группировки ВСУ, костяк которой составляли бригады, подготовленные и оснащенные западными странами", – подчеркнул Герасимов.

О работе авиации и ПВО в зоне СВО

"Большой вклад в решение задач Объединенной группировки войск вносят оперативно-тактическая и армейская авиация. Она применяется круглосуточно, в простых и сложных метеоусловиях для поиска и уничтожения сил и средств противника, а также выполнения разведывательно-боевых задач. С начала СВО самолетами и вертолетами осуществлены тысячи боевых вылетов", – отметил генерал.

Кроме того, в зоне специальной военной операции эффективно действуют войска ПВО.

"В текущем году ими уничтожено свыше 6300 воздушных целей противника, в том числе более 4600 беспилотных летательных аппаратов, более 100 управляемых авиационных ракет "Сторм Шадоу", до 90 противорадиолокационных ракет "Харм", а также 30 ракет оперативно-тактических комплексов "Точка-У" и более 1400 снарядов РСЗО", – добавил он.

О применении высокоточного оружия в зоне СВО

"Для достижения целей специальной военной операции высокоточным оружием большой дальности наносится поражение пунктам управления группировок войск ВСУ, оборонным предприятиям и критически важным объектам военного назначения. Всего поражено около 1,5 тысячи объектов. Одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса Украины", – сказал он.

О работе беспилотников

"Неотъемлемой частью боевых действий стало применение беспилотных летательных аппаратов различного класса и назначения. С помощью беспилотников круглосуточно ведется воздушная разведка на всю глубину построения группировок войск противника, обеспечивается выдача координат обнаруженных целей и объективный контроль их поражения. Выполняются задачи по поражению объектов военной инфраструктуры и всего спектра образцов вооружения и военной техники", – сказал Герасимов.

О преступных действиях киевского режима

"Киевский режим, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы, которые осуществляются при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб. С начала спецоперации зафиксированы тысячи нарушений норм международного гуманитарного права… Только на территории Донецкой Народной Республики с февраля 2022 года погибли более 4700 (4 755) мирных жителей, в том числе 140 детей. Еще свыше 5 тысяч человек получили ранения", – указал замминистра.

Об атаках ВСУ на ядерные объекты

"Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар. В мае этого года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций", – указал Герасимов.

О наращивании состава и численности Вооруженных Сил РФ

"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено поэтапное наращивание состава и численности Вооруженных Сил, их штатная численность увеличена до 1 млн 320 тыс. военнослужащих. В Сухопутных войсках сформированы две общевойсковые армии и четырнадцать соединений родов войск и видов обеспечения. Для наращивания возможностей системы воздушно-космической обороны Российской Федерации сформированы три соединения Воздушно-космических сил", – сообщил генерал.

Кроме того, добавил он, в состав ВМФ приняты четыре подводные лодки и восемь надводных кораблей различных классов.

О приоритете ВС РФ в 2024 году

"Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных государств. Запланировано проведение активного военно-делегационного обмена и совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с оборонными ведомствами дружественных стран. Рассчитываем на активное участие военных атташе в поддержании конструктивного взаимодействия", – сказал Герасимов.

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