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Военное обозрение

«Имитируют немецкий «Голиаф»: в западной прессе оценили новую тактику применения ВС РФ подрывных машин

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Источник изображения: topwar.ru

В интернет-сети все чаще появляются кадры использования российскими войсками транспортеров МТ-ЛБ в качестве подрывных машин. При этом совершенствуется тактика их применения.

На днях дистанционно управляемый тягач этого типа был использован подразделением ВС РФ для разрушения опорного пункта ВСУ. В передней части МТ-ЛБ был размещен FPV-дрон VT-40, с помощью оптических средств которого оператор управлял транспортером, наводя его на цель.

Российские войска имитируют немецкий «Голиаф» времен Второй мировой войны

- говорится в западной прессе.

Имеются в виду одноразовые самоходные мины-танкетки Goliath Sd.Kfz. 302/303, применявшиеся вермахтом для поражения пехотных порядков и уничтожения бронетехники.

Создатели подрывной машины на базе МТ-ЛБ из отряда Судоплатова описали свое творение как самоходную наземную торпеду. Как указывается в издании, она была начинена не менее чем двумя тоннами взрывчатки, в роли которой, вероятно, выступали авиабомбы и/или артиллерийские снаряды.

Источник изображения: topwar.ru

В этом конкретном случае полному выполнению задачи помешал подрыв МТ-ЛБ на мине до того, как она успела доехать до позиций противника.

Миссия в данном случае не полностью достигла намеченной цели

- отмечается в прессе.

Однако, как указывается, в целом это говорит о совершенствовании тактики применения подрывных машин российскими войсками. Ранее мехводы выводили МТ-ЛБ, начиненные взрывчатой, на позиции противника, фиксировали рычаг управления и покидали технику, которая самостоятельно продолжала движение к цели. Теперь же, согласно оценке в западной прессе, тактика их использования перешла на новый уровень.

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Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
Минoбороны РФ
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