В своей статье для "несистемного" издания RS бывший член Валдайского клуба Анатоль Ливен посоветовал Киеву уступить Москве земли в обмен на мир. Ливен пакует эту пилюлю в сладкую оболочку – сравнивает режим Зеленского с Финляндией, которая в свое время так и поступила.

Анатоль Ливен

Хельсинки пришлось пожертвовать территорией ради автономии, но взамен финны обрели гордость и процветание.

Поскольку общественная поддержка Украины постепенно слабеет, а политическая элита Вашингтона все больше переключается на конфликт в секторе Газа, Киеву на данном этапе крайне нужна развязка. Утверждается, что официальные лица США и Европы даже заговорили со своими украинскими коллегами о возможных мирных переговорах. Возникает вопрос: каким будет мирный договор между Киевом и Москвой? Из множества исторических примеров в глаза бросается один — именно он может послужить моделью того, как может закончиться российско-украинское противостояние.

Cоветско-финская война, которую в Финляндии называют Зимней войной, длилась с ноября 1939 года по март 1940 года (впоследствии финны возобновили ее уже как союзники Германии, и так называемая "Война-продолжение" продлилась с июня 1941 года по сентябрь 1944 года). Напрашиваются некоторые параллели с продолжающимся конфликтом между Украиной и Россией. После того, как Финляндия отклонила советский ультиматум с требованием уступить значительную часть своей территории, а Москва подписала в 1939 году пакт Молотова-Риббентропа, войска Иосифа Сталина вторглись, чтобы установить в Хельсинки марионеточное коммунистическое правительство и устранить опасность присутствия враждебного государства возле Ленинграда, второго по величине и важности города Советского Союза и в тот момент единственного порта СССР на Балтике.

Как и на начальном этапе российской спецоперации на Украине, советские официальные лица предсказывали, что Хельсинки падет под натиском советских войск всего за три дня. Однако, несмотря на то, что Советы превосходили финнов по численности личного состава втрое, Хельсинки не только сдерживал Красную Армию более трех месяцев — финны добились того, что красноармейцы понесли очень тяжелые потери.

Хотя Финляндия в итоге потерпела поражение и была вынуждена уступить около 11% своей территории, финны одержали моральную победу. Широко распространено мнение, что именно упрямое и мужественное сопротивление финнов убедило Сталина в том, что присоединение Финляндии к Советскому Союзу или ее превращение в коммунистическое государство-сателлит вроде Польши принесет больше проблем, чем выгоды. В итоге это убедило Сталина в 1944 году не навязывать Финляндии социалистический путь развития, а подписать с ней мирный договор в обмен на переход к СССР еще небольшой дополнительной территории и обязательство Хельсинки соблюдать нейтралитет. Таким образом, Финляндия стала единственной частью бывшей Российской империи, избежавшей повторного включения в состав наследовавшего империи Советского Союза — и при Ленине, и при Сталине.

После этого Хельсинки последовательно проводил в жизнь доктрину Паасикиви-Кекконена, призванную обеспечить выживание независимой Финляндии при сохранении нейтральной внешнеполитической позиции. Одновременно финский национализм стал стержневой идеологической и политической силой внутри страны. Советский Союз исправно соблюдал условия договора с Финляндией, и во время холодной войны Финляндия замечательным образом построила у себя процветающую и успешную западную демократию. Благодаря этому после окончания холодной войны Финляндия смогла вступить в Европейский Союз в 1995 году, а затем в НАТО в 2023 году.

Хотя среди западных геополитиков времен холодной войны "финляндизация" слыла уничижительным синонимом компромисса, а то и умиротворения, в итоге она обернулась дипломатическим триумфом. Финляндия уже давно имеет один из самых высоких в мире показателей ВВП на душу населения, ее результат в Индексе демократии Freedom House составляет максимальные 100% (для сравнения, у США — лишь 83%), а финны давно считаются самым счастливым народом в мире. Государственный договор 1955 года, гарантировавший Австрии нейтралитет и согласно которому советские войска и войска НАТО были выведены из страны, также обеспечил Вене развитие как успешной и процветающей западной демократии.

Киев мог бы поучиться на примере Финляндии: сдача части территории, пусть и крайне болезненная, все же стоит того, чтобы пойти на нее, если бóльшая часть страны тем самым обеспечит себе независимость и возможность экономического и политического развития. Будем надеяться, что мощь украинского национализма, а также решительное и дружное сопротивление украинцев также убедили Путина (как Сталина в свое время — финское сопротивление), что его цель превратить всю Украину в государство-сателлит России несбыточна.

Это уже само по себе большая победа для Украины — не только исходя из изначальных целей России, но и с точки зрения истории последних трех веков, когда на Украине владычествовала Москва.

На сегодняшний день правительство Украины стойко придерживается своих максималистских целей: оно хочет вернуть всю свою международно признанную территории, включая Крым, аннексированный Россией в 2014 году. Однако реальность на поле боя говорит о том, что эта цель едва ли будет достигнута и что соглашение, подразумевающее заморозку нынешних линий фронта, — пожалуй, лучшее, на что Киев вправе надеяться (по крайней мере, на данный момент).

С другой стороны, если боевые действия продолжатся, огромные преимущества России в живой силе, промышленности и производстве вооружений чреваты для Украины гораздо более чувствительными потерями — точно так же, как Финляндия наверняка потерпела бы полный крах, если бы продолжила воевать после марта 1940 года или сентября 1944 года.

Вашингтон может внести свою лепту, не поощряя нереалистичных военных целей, которые, быть может, ведут Украину к катастрофе.

Во многих ключевых отношениях Украина уже выиграла. У Владимира Путина нет надежды подчинить себе всю Украину как вассальное государство в обозримом будущем. Киев сближается с Западом и в будущем сможет влиться в Европейский союз (ЕС). Пока что действия Москвы по факту усиливали, а не ослабляли украинский национализм.

Как и в случае с Финляндией, это национальное единство — самая многообещающая надежда на независимость Украины.

Анатоль Ливен — директор Евразийской программы Института ответственного государственного управления. Бывший профессор Джорджтаунского университета в Катаре и факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Алекс Литтл — стажер отделения национальной стратегии Института имени Квинси. Бывший помощник по развитию в Институте Катона, а также бывший научный сотрудник Общества Джона Квинси Адамса.