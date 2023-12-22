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Военное обозрение

«Большой разрушительный потенциал»: в западной прессе оценили применение ВС РФ термобарических боеприпасов ТБГ-7В с дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска активно применяют дроны для поражения техники, уничтожения личного состава и разрушения фортификаций противника. В западной прессе обратили внимание на использование в качестве средства поражения, сбрасываемого с БПЛА, боеприпаса ТБГ-7В.

Ударные беспилотники получили широкое распространение, но довольно редко можно увидеть их снаряженными оружием с таким большим разрушительным потенциалом

- отмечается в издании World Defence News.

В сети фигурируют фотографии, на которых дроны оснащаются выстрелом с термобарической фугасной гранатой ТБГ-7В. Боеприпасы данного типа рассеивают облако горючих частиц перед их воспламенением, которое приводит к мощной детонации. Этот взрыв не только создает разрушительную ударную волну, но и поглощает окружающий кислород, создавая эффект удушения.

Источник изображения: topwar.ru

Уникальность этого оружия заключается в его способности наносить значительный ущерб на больших территориях, что делает его применение особенно опасным в городских условиях или ограниченных пространствах

- говорится в издании, давая оценку боеприпасу.

ТБГ-7В предназначен для использования с гранатомета РПГ-7. Выстрел способен пробивать бронированные и укрепленные цели. Он эффективно воздействует на живую силу неприятеля, расположившегося в окопах и бункерах на удалении 2 м от эпицентра взрыва гранаты.

Данный боеприпас не оставляет шансов всему живому в помещениях объемом до 300 кубических метров

- говорится на сайте «Рособоронэкспорта».

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Россия
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РПГ-7
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