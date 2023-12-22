Будниченко: На «Севмаше» ведётся строительство двух группировок атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М»

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Российский флот в ближайшие годы получит еще несколько атомных подводных лодок классов "Борей-А" и "Ясень-М", строительство субмарин продолжается. Об этом рассказал гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.

Три стратегических ракетоносца класса "Борей-А" будут переданы в состав российского флота в ближайшие годы, также на различных этапах строительства находятся пять многоцелевых атомных субмарин класса "Ясень-М", одна из них находится на завершающем этапе. Речь идет об АПЛ "Архангельск".

Задачи по линии государственного оборонного заказа выполнены. На стапелях ведется строительство двух группировок атомных подводных крейсеров проектов "Ясень-М" и "Борей-А"

- приводит ТАСС слова Будниченко.

Также глава "Севмаша" отметил, что переданные недавно в состав флота подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и многоцелевая атомная подлодка "Красноярск", получили передовые системы вооружений. К тому же "Красноярск" построен с изменениями в конструкции. Имеются изменения и в проекте крейсера "Император Александр III", но никаких подробностей Будниченко не сообщил.

Атомный подводный крейсер "Красноярск" обладает принципиально новыми архитектурными особенностями. Усовершенствована элементная база комплексов радиоэлектронного вооружения, модернизированы оборудование и применены новые материалы

- добавил он.