Будниченко: На «Севмаше» ведётся строительство двух группировок атомных подводных лодок проектов «Борей-А» и «Ясень-М»

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Российский флот в ближайшие годы получит еще несколько атомных подводных лодок классов "Борей-А" и "Ясень-М", строительство субмарин продолжается. Об этом рассказал гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко.
Три стратегических ракетоносца класса "Борей-А" будут переданы в состав российского флота в ближайшие годы, также на различных этапах строительства находятся пять многоцелевых атомных субмарин класса "Ясень-М", одна из них находится на завершающем этапе. Речь идет об АПЛ "Архангельск".
- приводит ТАСС слова Будниченко.
Также глава "Севмаша" отметил, что переданные недавно в состав флота подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" и многоцелевая атомная подлодка "Красноярск", получили передовые системы вооружений. К тому же "Красноярск" построен с изменениями в конструкции. Имеются изменения и в проекте крейсера "Император Александр III", но никаких подробностей Будниченко не сообщил.
- добавил он.