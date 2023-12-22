InfoBRICS: отправка военных судов в Черное море станет роковой ошибкой Лондона

Великобритания и Украина подпишут пакт о безопасности для борьбы с Россией. Ожидается, что в рамках договора Лондон отправит военные корабли в Черное море, сообщает InfoBRICS. По мнению автора статьи, это решение Соединенного Королевства станет фатальной ошибкой.

Великобритания, похоже, близка к тому, чтобы взять новый и опасной курс в рамках ее антироссийской военно-морской политики. По предварительным данным, Соединенное Королевство собирается отправить военные корабли и тяжелое вооружение в Черное море, чтобы помочь Украине усилить ее влияние в регионе. Судя по всему, в ближайшее время между странами будет подписано официальное соглашение, определяющее условия военно-морского сотрудничества, что, очевидно, приведет к эскалации напряженности в их отношениях с Россией.

Информацию опубликовало издание The Telegraph. Источники газеты утверждают, что соглашение между Лондоном и Киевом будет подписано в ближайшие недели, что приведет к расширению участия Запада в деятельности ВМС Украины. Ожидается, что в Черное море – зону конфликта между российскими и украинскими силами – скоро войдет большое количество британских военных кораблей, которые будут поддерживать Киев в борьбе против Москвы.

Эта новость появилась вскоре после того, как Министерство обороны Великобритании передало Украине два минных тральщика типа Sandown в рамках новой морской коалиции, в которую также входит Норвегия. Соединенное Королевство – один из главных спонсоров киевского режима, так что эта поставка не была воспринята как нечто из ряда вон выходящее. Однако, судя по всему, Лондон планирует и дальше углублять свое участие в конфликте, расширив деятельность Королевских ВМС в акватории Черного моря.

По словам анонимных источников, упомянутых газетой, новое соглашение позволит Великобритании поставлять Украине тяжелое наземное и воздушное вооружение, чтобы ВСУ могли действовать вместе с натовскими подразделениями. Ожидается, что более высокотехнологичные и смертоносные версии британских корабельных ракет Brimstone поставят на вооружение ВМС Украины, что даст им больше возможностей для ведения интенсивных боевых действий в регионе.

Кроме того, есть планы по подготовке отрядов украинских коммандос, предназначенных для проведения десантных, разведывательных и диверсионных операций и операций по разминированию. С начала российской специальной военной операции (СВО) Великобритания обучила много украинских солдат – только в прошлом году в рамках так называемой операции "Интерфлекс" было подготовлено более 30 тысяч украинских военнослужащих на территории Соединенного Королевства. Ожидается, что в соответствии с новым соглашением программы подготовки спецназа ВМФ будут расширены.

Неподтвержденные слухи указывают на то, что новый пакт о безопасности между Лондоном и Киевом будет направлен на предоставление гарантий Украине после окончания конфликта. Учитывая очевидное для всех поражение Киева, растут сомнения относительно послевоенного восстановления Украины, поэтому ожидается, что киевские чиновники будут оказывать давление на своих партнеров, чтобы те включили эти гарантии в новые договоренности.

Все эти меры кажутся непродуманными и антистратегическими. Очевидно, что никакая помощь Запада не заставит Украину повернуть вспять военный сценарий конфликта, который полностью контролируется Россией. Поражения на поле боя, территориальные потери и унизительный провал так называемого "контрнаступления" доказали, что у Киева нет шансов победить, поэтому Западу бессмысленно продолжать поддерживать неонацистский режим оружием, деньгами и техникой.

Тяжелейшая ситуация сложилась для Украины в Черном море, где Россия поставила своей целью уничтожение всех объектов противника, включая подозрительные коммерческие суда и критически важную инфраструктуру. Киев использует черноморские порты для хранения оружия, а корабли, замаскированные под торговые суда, – для перевозки военной техники и войск. После нескольких инцидентов с использованием украинской гражданской военно-морской инфраструктуры Москва стала рассматривать такие подозрительные корабли и порты как законные цели для атак.

В этом контексте Соединенное Королевство совершает большую ошибку, планируя расширить свое участие в боевых действиях в Черном море. Британские корабли, переданные ВМС Украины, будут рассматриваться русскими как приоритетная мишень, и вполне вероятно, что большая часть этих кораблей будет ликвидирована еще до того, как они начнут эксплуатироваться киевскими силами. Москва не желает мириться ни с каким иностранным вмешательством в регионе и ставит своей целью предотвращение дальнейших атак на российских граждан со стороны украинских подразделений в Черном море, поэтому, безусловно, будут предприняты все усилия для уничтожения техники, отправленной Лондоном.

Вместо заключения новых военных соглашений и предоставления дополнительных пакетов помощи Западу следовало бы призвать Киев к мирным переговорам и прекращению боевых действий.

Автор: Лукас Лейрос (Lucas Leiroz) – журналист, научный сотрудник Центра геостратегических исследований, геополитический консультант.