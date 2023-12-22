Крейсер «Адмирал Нахимов» получит высокоточное оружие

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» в ходе модернизации получит высокоточное оружие и современные средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом генеральный директор Северного машиностроительного предприятия («Севмаш», входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Михаил Будниченко сообщил в интервью ТАСС.

«После модернизации крейсер будет вооружен высокоточным оружием большой дальности. Защита корабля будет обеспечиваться современными комплексами ПВО и противолодочным вооружением», — сказал он.

Глава предприятия отметил, что ремонт и модернизацию ведут в соответствии с графиком. После завершения работ у причальной стенки крейсер «Адмирал Нахимов» выведут на испытания в море.

Крейсер «Адмирал Нахимов», который до 1992 года носил название «Калинин», спустили на воду в 1986 году. С 1999 года он находится в ремонте на «Севмаше», но реальные работы ведутся только с 2013 года.

В августе близкий к Военно-морскому флоту России источник ТАСС рассказал, что стоимость ремонта и модернизации крейсера «Адмирал Нахимов» уже превысила 200 миллиардов рублей.

В том же месяце глава «Севмаша» сообщил, что после передачи флоту модернизированный «Адмирал Нахимов» прослужит минимум 30 лет.