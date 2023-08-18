Раскрыт срок службы модернизированного «Адмирала Нахимова»

Модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М после передачи флоту прослужит минимум 30 лет. Соответствующий срок ТАСС на полях проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума «Армия-2023» раскрыл глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

Руководитель назвал корабль по техническому оснащению уникальным.

«В нем полностью реализован весь тот потенциал, который заложен в данном проекте. Крейсер способен успешно выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана в любых погодных и климатических условиях. Ни штормы, ни ураганы ему не страшны», — сказал глава предприятия.

В июне Будниченко сообщил, что «Адмирал Нахимов» может выйти на испытания в декабре или мае.

В марте он говорил, что в 2023 году на «Севмаше» проведут отделку кают и кубриков для экипажа крейсера.

В апреле агентство со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщило, что часть личного состава ТАРК «Петр Великий» проекта 1144.2 перешла на борт проходящего модернизацию «Адмирала Нахимова» для формирования нового экипажа корабля.