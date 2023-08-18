Войти
Lenta.ru

Раскрыт срок службы модернизированного «Адмирала Нахимова»

242
0
0
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов»
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

Модернизированный тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРК) «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М после передачи флоту прослужит минимум 30 лет. Соответствующий срок ТАСС на полях проходящего в Подмосковье международного военно-технического форума «Армия-2023» раскрыл глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

Руководитель назвал корабль по техническому оснащению уникальным.

«В нем полностью реализован весь тот потенциал, который заложен в данном проекте. Крейсер способен успешно выполнять боевые задачи в любой точке Мирового океана в любых погодных и климатических условиях. Ни штормы, ни ураганы ему не страшны», — сказал глава предприятия.

В июне Будниченко сообщил, что «Адмирал Нахимов» может выйти на испытания в декабре или мае.

В марте он говорил, что в 2023 году на «Севмаше» проведут отделку кают и кубриков для экипажа крейсера.

В апреле агентство со ссылкой на источник в военно-морской сфере сообщило, что часть личного состава ТАРК «Петр Великий» проекта 1144.2 перешла на борт проходящего модернизацию «Адмирала Нахимова» для формирования нового экипажа корабля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Нахимов
Пётр Великий
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Проекты
1144 Орлан
Похожие новости
13.01.2021
Атомный крейсер "Адмирал Нахимов" после модернизации станет флагманом ВМФ РФ - глава "Севмаша"
09.09.2020
Кровь для «оборонки»
23.08.2018
ВМФ России получит атомный крейсер "Адмирал Нахимов" в 2022 году
29.04.2015
Севмаш: вся техника на модернизируемом крейсере "Адмирал Нахимов" будет отечественной
10.12.2014
Несколько "Бореев" и "Ясеней" по улучшенным проектам заложат на "Севмаше" в 2015 году
29.01.2014
Начался ремонт ракетного крейсера «Адмирал Нахимов»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.08 05:56
  • 2612
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.08 05:41
  • 14
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 18.08 05:35
  • 54317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.08 04:38
  • 1
Крупным калибром: Минобороны заказало колесные гаубицы «Мальва» для ВДВ
  • 18.08 00:01
  • 3
Американская пресса: «Условные потери России в самолетах составили до полусотни бортов из-за их износа»
  • 17.08 18:40
  • 12
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 17.08 15:44
  • 0
Началось оперативное развертывание ССО Польши у границ с Беларусью
  • 17.08 09:33
  • 1
Доработку отечественной ОС «Аврора» оценили в 300 млрд рублей
  • 17.08 05:17
  • 1
"Рособоронэкспорт" сообщил о заинтересованности стран АТР и Африки в вертолетах РФ
  • 17.08 02:06
  • 6
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 17.08 01:12
  • 1
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 16.08 23:49
  • 1
Шойгу показали новые средства поражения для Су-57
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени