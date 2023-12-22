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В России рассказали о возможностях системы автопосадки МС-21-310

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Самолет МС-21-310
Самолет МС-21-310.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Система автоматической посадки, которой оснастили российский среднемагистральный самолет МС-21-310, позволяет приземлять самолет при плохой видимости. О возможностях изделия рассказал эксперт Роман Гусаров в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что система может распознать взлетную полосу в условиях почти нулевой видимости и плавно подвести к ней самолет. Гусаров подчеркнул, что комплексу, установленному в МС-21, присвоили высшую категорию в классификации Международной организации гражданской авиации — III A.

«Производитель мог бы выпустить МС-21 без этого сертификата. И самолет мог бы перевозить пассажиров. Но у него были бы серьезные ограничения по использованию. Большой магистральный самолет, который может летать только в хорошую погоду? Ну такого сейчас быть не может. Тем более в России», — сказал эксперт.

В апреле источник ТАСС сообщил, что стоимость МС-21 для российских авиакомпаний составит около трех миллиардов рублей.

В декабре 2022 года в «Ростехе» сообщили о завершении статических испытаний пассажирского самолета МС-21. В ходе финального цикла были подтверждены прочностные характеристики самолета.

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Страны
Россия
Компании
ИКАО
Проекты
МС-21
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