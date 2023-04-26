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Названа стоимость МС-21

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МС-21
МС-21.
Источник изображения: Александр Уткин

Российский пассажирский самолет МС-21 будет стоить вдвое меньше Boeing. Стоимость самолета составит около трех миллиардов рублей для российских авиакомпаний. Об этом сообщил источник ТАСС в госструктурах.

Собеседник агентства отметил, что аналогичный самолет Boeing может стоить 5-6 миллиардов рублей.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил ТАСС, что стоимость МС-21 для «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний будет значительно ниже рыночной. По его словам, это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на перевозчиков и пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж.

«Это делается специально, чтобы в сложный для отрасли момент авиакомпании могли позволить себе приобретение новой техники, и внутренние перевозки развивались», — сказал Чемезов. Он добавил, что государство поможет авиапрому частично компенсировать стоимость самолетов.

В декабре 2022 года «Ростех» сообщил, что Росавиация одобрила изменения в конструкцию пассажирского самолета МС-21, связанные с установкой российского двигателя и крыла из материалов отечественного производства.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Boeing
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
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