Названа стоимость МС-21

Российский пассажирский самолет МС-21 будет стоить вдвое меньше Boeing. Стоимость самолета составит около трех миллиардов рублей для российских авиакомпаний. Об этом сообщил источник ТАСС в госструктурах.

Собеседник агентства отметил, что аналогичный самолет Boeing может стоить 5-6 миллиардов рублей.

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил ТАСС, что стоимость МС-21 для «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний будет значительно ниже рыночной. По его словам, это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на перевозчиков и пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж.

«Это делается специально, чтобы в сложный для отрасли момент авиакомпании могли позволить себе приобретение новой техники, и внутренние перевозки развивались», — сказал Чемезов. Он добавил, что государство поможет авиапрому частично компенсировать стоимость самолетов.

В декабре 2022 года «Ростех» сообщил, что Росавиация одобрила изменения в конструкцию пассажирского самолета МС-21, связанные с установкой российского двигателя и крыла из материалов отечественного производства.