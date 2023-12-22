Следствие политического конфликта: израильские истребители Kfir будут сняты с вооружения ВВС Колумбии

Источник изображения: topwar.ru

Власти Колумбии заняли жесткую позицию в отношении Тель-Авива после вторжения израильских войск в Газу. При этом обе страны объединяет тесное военно-техническое сотрудничество, в частности, Богота эксплуатирует истребители Kfir израильского происхождения.

Вследствие политического конфликта, разыгравшегося вокруг палестинского вопроса, оба государства решили разорвать все связи в военной сфере. Однако это не касается уже заключенных контрактов, например, соглашения о техническом обслуживании самолетов Kfir, срок действия которого истекает 31 декабря 2024 года.

Колумбия планирует эксплуатировать Kfir до конца 2024 года. После этого придется либо обновлять нынешний парк истребителей, либо потерять его на неопределенный срок. Это происходит во времена сильной геополитической напряженности на международном уровне, которая требует наличия средств сдерживания для защиты национальных интересов и суверенитета

- отмечается в испанском издании Infodefensa.

Как указывается, на совещаниях с экспертами президенту Колумбии Густаво Петро было предложено закупить новую машину – Rafale у Франции или Eurofighter Typhoon Tranche-3 у Испании. Страны-производители уже изъявили готовность заключить контракт. Однако президент пока что не принял решения по этому поводу, несмотря на то, что в скором времени Kfir будут сняты с вооружения ВВС государства.