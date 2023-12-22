Следствие политического конфликта: израильские истребители Kfir будут сняты с вооружения ВВС Колумбии

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Власти Колумбии заняли жесткую позицию в отношении Тель-Авива после вторжения израильских войск в Газу. При этом обе страны объединяет тесное военно-техническое сотрудничество, в частности, Богота эксплуатирует истребители Kfir израильского происхождения.
Вследствие политического конфликта, разыгравшегося вокруг палестинского вопроса, оба государства решили разорвать все связи в военной сфере. Однако это не касается уже заключенных контрактов, например, соглашения о техническом обслуживании самолетов Kfir, срок действия которого истекает 31 декабря 2024 года.
- отмечается в испанском издании Infodefensa.
Как указывается, на совещаниях с экспертами президенту Колумбии Густаво Петро было предложено закупить новую машину – Rafale у Франции или Eurofighter Typhoon Tranche-3 у Испании. Страны-производители уже изъявили готовность заключить контракт. Однако президент пока что не принял решения по этому поводу, несмотря на то, что в скором времени Kfir будут сняты с вооружения ВВС государства.