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Военное обозрение

Немецкий журнал: Киеву для восполнения потерь в рядах ВСУ требуется ежемесячно рекрутировать двадцать тысяч новобранцев

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия несет огромные потери, пытаясь добиться хоть какого-то успеха на фронте. Немецкий информационно-политический журнал Focus сообщает, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют убитыми и ранеными в среднем около 800 военнослужащих. Откуда взята эта цифра и за какой период приведена статистика потерь ВСУ, издание не сообщает. Судя по публикации, речь идет о тех месяцах, в ходе которых украинская армия безуспешно пыталась провести пресловутое контрнаступление.

Для восполнения столь значительных потерь Киеву требуется ежемесячно рекрутировать не менее двадцати тысяч новобранцев, подсчитали в издании. И это без учета солдат для ротации военнослужащих, многие из которых месяцами не покидают передовой. Вопрос отпусков и демобилизации военнослужащих ВСУ обсуждают даже в Верховной раде Украины, поднимал эту тему в своих выступлениях и президент Зеленский. Однако никаких решений по этому поводу до сих пор не принято.

Немецкое издание отмечает и истощение материальной базы украинской армии. При этом автор отмечает, что у ВС РФ ситуация прямо противоположная, российские войска не испытывают проблем с военнослужащими, оружием и боеприпасами, все более наращивая превосходство по всем параметрам над украинскими формированиями.

Шаг за шагом превосходство России в войне против Украины становится все более ощутимым и заметным. Будь то в личном составе, материальных средствах, боеприпасах или моральном духе, война Владимира Путина на истощение дает о себе знать

— констатирует немецкий журналист.

Издание приводит оценку генсека НАТО Йенса Столтенберга, согласно которой ВСУ ежедневно расходуют от четырех до семи тысяч снарядов. При этом ВС РФ выпускают по противнику за сутки более двадцати тысяч боеприпасов. Но хуже всего для Киева то, что Россия постоянно увеличивает производство боеприпасов, в то время как западные союзники значительно сократили военную помощь Украине.

К примеру, Соединенные Штаты при полной загрузке предприятий ВПК способны производить около 60 000 снарядов в месяц, что составляет всего треть потребностей ВСУ. При этом США еще необходимо восполнять собственные запасы боеприпасов и тратить их на поддержку Израиля, не забывая о возможном военном конфликте с Китаем, отмечает автор статьи.

Европа не справилась с производством обещанных Украине миллиона снарядов, почти через год после запуска этой программы ВСУ поставлено только 400 000 единиц боеприпасов. Германия накануне разместила заказ на производство примерно 100 000 снарядов, но это количество будет изготовлено не ранее 2025 года. Украина испытывает нехватку и других средств поражения, в том числе противовоздушных ракет. Автор отмечает, что «вскоре российские ракеты и беспилотники смогут беспрепятственно проникать через бреши» в ПВО Украины.

Такое развитие событий подрывает моральный дух всех участников (конфликта). Украинские солдаты должны экономить боеприпасы в войне на истощение и выдерживать боевые действия на передовой без передышки и без каких-либо серьезных шансов на успех

— рисует мрачную перспективу для Киева немецкий журналист.

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