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Военное обозрение

Размен миллиона на тысячу: в Пентагоне подсчитали стоимость перехвата дронов хуситов корабельными ракетами

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Источник изображения: topwar.ru

В Красном море разворачивается новый очаг мировой напряженности из-за растущих случаев атак хуситов на торговые суда и военные корабли в знак протеста против вторжения Израиля в Газу. На этом фоне Белый дом уверяет международную общественность в том, что ситуация находится под полным контролем ВМС США и их союзников. Однако неформально из Пентагона раздаются совсем другие голоса.

Как указывается в издании Politico, эсминцы ВМС США в Красном море сбили 38 беспилотников и большое количество ракет за последние два месяца. При этом официальные лица Пентагона все больше обеспокоены не только угрозой американскому флоту и международным морским перевозкам, но и растущими затратами на охрану судоходства.

Как неформально пояснили в Минобороны США, выглядит крайне нецелесообразным использование дорогостоящих корабельных ракет SM-2, стоимость которых может достигать $2,1 млн за штуку, для уничтожения БПЛА хуситов ценой от $2 до $10 тыс. То есть фактически ВМС США при отражении атак хуситов производят размен миллиона долларов на тысячу.

Это становится проблемой: даже если мы собьем все их ракеты и беспилотники, то наибольшая выгода все равно будет в их пользу

- считает Мик Малрой, бывший чиновник Пентагона, подсчитав стоимость перехвата средств поражения, запускаемых хуситами.

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Страны
Израиль
США
Продукция
SM-2
Проекты
БПЛА
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