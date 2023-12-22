«Ни один из самолетов не передан ВСУ»: Британия пустит истребители Typhoon Tranche 1 на запчасти

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В британских медиа циркулировали слухи, что 30 истребителей Typhoon раннего производства (модификация Tranche 1) либо останутся на службе ВВС страны, либо будут поставлены ВСУ в рамках усиления украинской авиации западной техникой.

Tranche 1 – это первый серийный вариант самолета, который обладает лишь самыми базовыми возможностями ведения воздушного боя. На вооружении ВВС Британии остаются 30 бортов данной модификации.

С февраля 2022 года ни один самолет Typhoon Tranche 1 не был выведен из эксплуатации ВВС страны и не был передан в дар Украине. Флот Tranche 1 будет подвергнут программе сокращения, чтобы использовать пригодные детали в целях пополнения фонда запчастей для парка Typhoon [более поздних версий]

- пояснил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж в ответ на парламентский запрос.

С его слов, из 30 состоящих на воинском учете машин Tranche 1 26 единиц будут списаны к концу марта 2025 года, а оставшиеся 4 – к 2027 году.

Как указывается в издании UK Defence Journal, таким, образом, всего в Королевских ВВС останется 107 самолетов Typhoon (67 Tranche 2 и 40 Tranche 3).

Вы получите резкий разрыв в возможностях [боевой авиации]. И при этом рассуждаете о войне. Если у нас осталось так мало самолетов, почему мы должны выводить из эксплуатации около 30 машин, а не поставить их, по крайней мере, в военный резерв?

- вопросил один из депутатов.

Ранее компания BAE Systems заявила, что может провести работы по модернизации Tranche 1 до уровня 2/3, однако Минобороны не делало соответствующий запрос. По всей видимости, военное руководство намерено пустить ранние истребители Typhoon на запчасти, так как рассматривает их исключительно в качестве «доноров» для более поздних модификаций, которые также необходимо поддерживать в рабочем состоянии.