В немецкой прессе обсуждается ситуация с подготовкой украинских военных в качестве членов экипажей танков Leopard.

В издании Die Welt появилась статья, в которой говорится, что немецкие центры по подготовке украинских танковых экипажей на данный момент остаются полупустыми. Из материала:

Учебные центры заполнены в лучшем случае на 50 процентов. Половина мест остаётся свободной ввиду нехватки людей.

Немецкий журнал указывает на то, что связано это с трудностями в плане проведения мобилизации на Украине. Если изначально многие с энтузиазмом шли в украинскую армию, то теперь ситуация значительным образом изменилась. Высокие потери на фронте, отсутствие успехов в ходе так называемого летнего контрнаступления сыграли свою роль.

В статье Die Welt отмечено, что «украинцы шокированы планами властей мобилизовать ещё полмиллиона человек».

Напомним, что именно такие цифры назвал Зеленский в ходе своей пресс-конференции. Тогда же он заявил, что он пока не утвердил такие параметры мобилизации, которые от него «хотят военные». По словам Зеленского, сделал он это ввиду отсутствия чётких планов по ротации и необходимости потратить огромные денежные средства – до 500 млрд гривен.

Полупустые танковые учебные центры в Германии влияют и на активность немецких инструкторов. Тех, кого набирали для обучения украинцев из запаса, вынуждены снова уходить на заслуженный отдых, так как учить им чаще всего некого. По крайней мере, так утверждают в Германии.