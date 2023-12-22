WP: США не хватит промышленных мощностей для производства снарядов для Украины и Израиля

Урок, который Вашингтон должен вынести из этих двух конфликтов, заключается в необходимости создания мощного оборонно-промышленного комплекса, подчеркнул обозреватель газеты Макс Бут

ВАШИНГТОН, 20 декабря. /ТАСС/. Оборонно-промышленному комплексу США не хватит мощностей для производства боеприпасов с целью их поставок Украине и Израилю, даже если Конгресс одобрит выделение дополнительного финансирования для помощи этим странам. Соответствующее мнение выразил обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут.

"И Израиль, и Украина рассчитывают на пополнение запасов из Соединенных Штатов. Если даже Конгресс соберется с силами и окажет эту крайне необходимую поддержку, что сейчас довольно сомнительно, американская оборонная промышленность не сможет произвести достаточное количество боеприпасов", - считает обозреватель. По его мнению, урок, который США должны вынести из этих двух конфликтов, заключается в необходимости создания мощного оборонно-промышленного комплекса.

Бут также отметил, что исход обоих конфликтов остается неопределенным. "Мы не знаем, получит ли Украина поддержку от Вашингтона, в которой она так нуждается, учитывая растущий изоляционизм республиканцев, но если нет, результаты могут быть катастрофическими, - указано в публикации. - Что касается Израиля, неизвестно, останется ли у ЦАХАЛ время, которое он захочет потратить на уничтожение [палестинского радикального движения] ХАМАС, на фоне растущего мирового возмущения числом жертв среди мирного населения".