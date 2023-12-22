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В США заявили о планах отправить иностранного космонавта на Луну

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Участники миссии на Луну Артемида в представлении художника
Участники миссии на Луну Артемида в представлении художника.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain NASA

До конца десятилетия США намерены доставить на Луну не только собственных астронавтов, но и иностранного. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Предполагается, что об этом решении также объявит вице-президент США Камала Харрис. Это произойдет сегодня на заседании национального космического совета.

Согласно официально заявленной цели администрации США, возвращение американских астронавтов на Луну состоится в 2025 году в рамках миссии Артемида-3. Однако по данным государственной контрольной службы, в действительности это произойдет не раньше 2027 года.

Ранее Главное контрольное управление США сообщило, что НАСА, скорее всего, не сможет осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны в конце 2025 года. До этого глава НАСА Билл Нельсон анонсировал, что американцы высадятся на Луну в 2025 или 2026 годах в рамках миссии Artemis 3.

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