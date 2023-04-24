Войти
Lenta.ru

Глава НАСА назвал сроки высадки американцев на Луну

411
0
0
Ровер для программы Artemis
Ровер для программы Artemis.
Источник изображения: Northrop Grumman

В рамках миссии Artemis 3 американцы высадятся на поверхность Луны в 2025 или 2026 годах. Соответствующие сроки со ссылкой на заявление главы НАСА Билла Нельсона называет ТАСС.

«В конце 2025 года или в начале 2026 года мы отправим экипаж из четырех человек на орбиту Луны. Они состыкуются с посадочным модулем SpaceX, и двое из четырех человек высадятся для шестидневной миссии на поверхности», — сказал руководитель на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Главным соперником США в космической гонке Нельсон посчитал Китай. «Мы участвуем в космической гонке с Китаем. За последние 10 лет Китай создал очень успешную космическую программ»у, — заявил он.

Взаимодействие России и США по Международной космической станции глава НАСА назвал очень успешной и профессиональной программой.

В апреле в НАСА сообщили, что в рамках миссии Artemis 2 первой женщиной-американкой, которая совершит облет Луны, станет Кристина Куч, тогда как первым афроамериканцем, который сделает это же, — Виктор Гловер.

В беспилотном режиме соответствующая программа облета естественного спутника Земли была воспроизведена в рамках миссии Artemis 1, успешно завершенной в декабре 2022 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
Луна
Похожие новости
26.04.2021
Сможет ли Россия создать свою орбитальную станцию? И почему этому не стоит радоваться?
16.11.2020
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
15.07.2020
"Все достижения в будущем": чем гордится Рогозин
02.06.2020
Драконовы законы: как изменится космонавтика после запуска Crew Dragon
15.04.2019
Успехи покорителей космоса XXI века
10.10.2016
Партнерству государства и бизнеса в космосе мешает менталитет
31.05.2016
Не догоняем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 14:02
  • 48384
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.04 13:44
  • 237
Космонавтика Илона Маска
  • 24.04 13:10
  • 1
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 24.04 02:40
  • 1
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 23.04 00:15
  • 13
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 22.04 22:49
  • 53
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 22.04 12:27
  • 0
Американские военные игры приведут Европу к банкротству
  • 22.04 05:24
  • 3
Точка кипения или как напечатать Победу?
  • 21.04 19:03
  • 1
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
  • 21.04 17:14
  • 0
Почему Варшава обвиняет Минск в жестокости, но не вспоминает о своём концлагере «Береза-Картузская»
  • 21.04 12:41
  • 0
Карта поляка — инструмент Варшавы для дестабилизации ситуации в Беларуси
  • 21.04 10:01
  • 1
Российский производитель майонеза займется выпуском дронов по полному циклу
  • 21.04 09:59
  • 3
Ростех благодаря цифровизации увеличил загрузку станков на 40%
  • 21.04 04:54
  • 1
Российские военные засекли расчет миномета ВСУ с помощью РЛС "Зоопарк"
  • 21.04 04:38
  • 1
ВС России вычислили украинскую артиллерию с помощью комплекса "Пенициллин"