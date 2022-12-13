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Корабль ВМС США взял на борт приводнившийся Orion

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Момент приводнения корабля Orion, запечатленный со спасательного судна в Тихом океане
Момент приводнения корабля Orion, запечатленный со спасательного судна в Тихом океане.
Источник изображения: NASA

Приводнившуюся в Тихом океане посадочную капсулу американского космического корабля Orion взял на борт десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), передает «Интерфакс».

Отмечается, что состояние посадочной капсулы оценили специалисты. Примерно через два часа после приводнения ее загрузили в доковую камеру корабля. USS Portland доставит спускаемую камеру в порт Сан-Диего 13 декабря, а затем ее перевезут в Космический центр имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее стало известно, что капсула корабля Orion приводнилась в Тихом океане в 12:40 по времени Восточного побережья Америки (20:40 по московскому времени). Она опустилась на воду в 480 километрах от Сан-Диего.

В конце ноября руководитель миссии Artemis 1 Говард Ху сообщил, что полет космического корабля Orion в рамках первого этапа лунной миссии Artemis проходит без замечаний.

Сверхтяжелую ракету Space Launch System (SLS), которая доставила Orion на окололунную орбиту, запустили 16 ноября.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
SLS
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