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НАСА признало успешным миссию Orion к Луне

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Ракета-носитель SLS с кораблем Orion
Ракета-носитель SLS с кораблем Orion.
Источник изображения: REUTERS/ Joe Skipper

Полет космического корабля Orion, проходящий в рамках первого этапа лунной миссии Artemis, проходит без замечаний, сообщил на брифинге руководитель соответствующей программы НАСА Говард Ху. Его заявление передает ТАСС.

«Orion в целом показывает хорошие результаты. Двигательная установка работает просто превосходно. Солнечные панели генерируют больше электроэнергии, чем ожидалось, а тратится ее при этом кораблем меньше», — сказал Ху.

По его словам, космический корабль не имеет повреждений и пригоден для успешного возвращения на Землю.

По оценке руководителя программы полетов к Луне Artemis Майкла Сарафина, полет Orion проходит строго в соответствии с заранее намеченным планом.

16 ноября со стартового комплекса 39B в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде (США) была впервые запущена сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS), которая доставила космический корабль Orion на окололунную орбиту.

В космическом пространстве Orion будет находиться более 25 суток. Вернуться на Землю спускаемая капсула космического корабля должна 11 декабря.

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Страны
США
Продукция
Orion КК
Компании
NASA
Проекты
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