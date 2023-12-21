США обратились к неожиданному союзнику для поставки средств ПВО на Украину (The Washington Post, США)

WP: США смогут поставлять Украине больше средств ПВО при экспорте из Японии

Япония намерена значительно упростить правила экспорта вооружений, в том числе для того, чтобы поставлять в США ракеты ЗРК "Пэтриот" собственного производства, пишет WP. Этот шаг позволит Вашингтону отправлять больше средств ПВО Киеву.

Столкнувшись с опасной нехваткой средств ПВО на Украине и не видя выхода из тупиковой ситуации с финансированием Киева в конгрессе, Вашингтон все чаще обращается с просьбами к союзникам о срочной поставке военной техники. Теперь помощь может поступить от партнера, находящегося за пределами Европы.

Ожидается, что на этой неделе Япония официально утвердит важное политическое решение, которое позволит ей экспортировать в США несколько десятков ракет "Пэтриот" для пополнения американских запасов. В этом случае у Вашингтона появится возможность направить больше таких современных средств ПВО на Украину, которая отчаянно в них нуждается, так как Киев этой зимой готовится к мощным авиаударам со стороны России.

В решении о внесении изменений в правила военного экспорта ЗРК "Пэтриот" конкретно не упоминается, но именно в этом заключается суть просьбы администрации Байдена. Об этом рассказали американские официальные лица, попросившие не называть их фамилии, так как переговоры пока не завершились.

Япония производит ракеты для лучшего в США зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" по лицензии, полученной от компании Raytheon.

Президент Байден поднял вопрос о ракетах в разговоре с премьер-министром Фумио Кисидой в августе в Кэмп-Дэвиде, где проходила историческая трехсторонняя встреча в верхах с участием Южной Кореи. Затем он поднял этот вопрос еще раз на экономическом саммите в Сан-Франциско. В прошлом году Сеул без лишней огласки пообещал отправить на Украину сотни тысяч артиллерийских снарядов — больше, чем все европейские страны вместе взятые. Значительная часть боеприпасов уже поставлена.

Япония обеспокоена тем, что российская военная операция придаст смелости Китаю, и тот предпримет аналогичные действия против Тайваня. Поэтому она поддерживает Украину. Это была первая в Восточной Азии страна, присоединившаяся к санкциям Запада против России. Выступая в январе, когда Япония на год стала председателем в G7, Кисида подчеркнул, что "Восточная Азия завтра может стать Украиной".

Кабинет министров может объявить о принятых изменениях уже в пятницу. Ракеты "Пэтриот" не станут отправлять напрямую на Украину. Токио намерен передать десятки таких ракет Соединенным Штатам, чтобы они могли пополнить свои запасы. Японское правительство пока не предоставило график поставок, а вот решение о количестве передаваемых ракет может быть принято "довольно скоро", сказал один официальный представитель.

Речь идет о ракетах-перехватчиках PAC-2 и PAC-3. Первая предназначена для поражения баллистических ракет нескольких типов за счет подрыва в непосредственной близости от них. Вторая — это боеприпас прямого действия. PAC-3 попадает в ракеты и самолеты противника, и имеет больший боевой заряд. По словам аналитиков, это более современная ракета, и стоит она около четырех миллионов долларов.

Решение было принято после того, как украинский президент Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон на прошлой неделе с тревогой заговорил об обороне страны. Для обороны Киева осталось очень мало боеприпасов, а он хочет защитить и крупные города, такие как Одесса. Об этом Зеленский рассказал на закрытой встрече с аналитиками в украинском посольстве, о которой со ссылкой на участника мероприятия сообщило издание Politico.

У Украины есть самые разные системы защиты от воздушных угроз, но они испытывают большую нагрузку из-за постоянных ударов российских ракет и беспилотников. Между тем, сегодня мало шансов на то, что законодатели-республиканцы утвердят запрос Байдена на выделение дополнительной военной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов.

"Пэтриоты" пользуются большим спросом во всей Восточной Европе, а война между Израилем и Газой усилила их дефицит. Из-за серии воздушных ударов по американским войскам на Ближнем Востоке Пентагон вынужден отправить в регион силы противовоздушной обороны, в том числе, подразделения ЗРК "Пэтриот".

По словам Джона Харди (John Hardie), работающего в Фонде защиты демократий (Foundation for Defense of Democracies), эти ракеты "очень, очень пригодились Украине — наверное, это самая эффективная украинская система ПВО".

Германия поставила две батареи "Пэтриот", а одну передали Соединенные Штаты. Эти ЗРК позволили лучше прикрыть украинское небо, но по словам пресс-секретаря ВВС Украины Юрия Игната, ракет-перехватчиков у них недостаточно, а получить их трудно.

"Россия наносит удары каждый день, и расход боеприпасов большой, — сказал Игнат. — Западные страны наращивают производство, но даже этого недостаточно. Они производят оружие для себя и для нас".

По словам Харди, если бы не украинские силы ПВО, осуществлявшие прошлой зимой перехват воздушных целей, Россия своими воздушными ударами разрушила бы энергосеть Киева: "Поэтому даже несколько десятков ракет-перехватчиков имеют для Украины решающее значение".

Решение Токио стало итогом значительных перемен в национальной военной политике Японии, произошедших за год. Страна резко увеличила военные расходы и намерена закупить сотни крылатых ракет "Томагавк" американского производства. Япония разрешила США разместить на Окинаве новый полк морской пехоты, имеющий на вооружении самую современную боевую технику, например, противокорабельные ракеты, способные наносить удары по китайским кораблям в случае начала конфликта с Тайванем. Она также создает новый современный истребитель совместно с Британией и Италией.

"Япония на самом деле осуществляет глубокие изменения … демонстрируя свою непоколебимую преданность международному порядку и системе международной безопасности, — сказал высокопоставленный чиновник из администрации Байдена, согласившийся на разговор на условии соблюдения анонимности в соответствии с установленными Белым домом правилами. — Она делает это по согласованию с Соединенными Штатами, будучи одним из ближайших партнеров Америки. Правительство Кисиды сделало важный шаг, по-настоящему порвав с прошлым".

Секретарь японского кабинета по связям с общественностью Нориюки Сиката (Noriyuki Shikata) сообщил, что смягчение экспортных правил — это первый шаг в работе по пересмотру руководящих принципов оборонного экспорта.

Такой пересмотр был начат год назад в рамках японской стратегии национальной безопасности. С тех пор две партии, составляющие правящую коалицию, ведут дискуссию по вопросу снятия давних ограничений на экспорт оружия, чтобы укрепить сотрудничество с западными партнерами и дать толчок развитию японской военной промышленности.

Дискуссия идет не всегда гладко. Правящая Либерально-демократическая партия с самого начала поддержала перемены, а вот ее партнер по коалиции пацифистская партия "Комэйто", опасающаяся усиления военной мощи Японии, выступила против. Сторонам трудно вырабатывать консенсус по ключевым вопросам, в том числе, какие категории боевой техники можно отправлять на экспорт.

В прошлом месяце они в принципе договорились разрешить экспорт оружия и военной техники, производимой японскими фирмами, но по американской лицензии. Лидеры либерал-демократов утверждали, что если отказать Америке в просьбе о поставках такого оружия, это помешает углублению отношений между США и Японией.

"Это переломный момент для послевоенной Японии, но наша позиция неизменна, и мы остаемся мирной нацией", — сообщил на прошлой неделе репортерам бывший министр обороны Ицунори Онодэра (Itsunori Onodera), возглавляющий рабочую группу в составе 12 членов Либерально-демократической партии и партии "Комэйто", которая занимается разработкой реформ.

Ожидаемое решение станет первым с 2014 года изменением в японских правилах оборонного экспорта. Этим решением будет снят запрет на экспорт лицензионной продукции военного назначения. Такой шаг позволит пополнять американские арсеналы ракетами "Пэтриот" японского производства. В итоге высвободятся те ракеты "Пэтриот", которые Соединенные Штаты приберегают для Восточной Азии, и их будет легче передать Украине.

"Момент очень удачный", — сказал второй официальный представитель администрации, знакомый с сутью проблемы.

"Интегрированная ПВО и ПРО — вот почему Украина остается суверенным государством", — заявил в этом месяце конгрессменам высокопоставленный руководитель из Пентагона Джон Хилл (John D. Hill), отвечающий за космическую и противоракетную оборону. Другие чиновники из военного ведомства подтверждают, что в настоящий момент Украина больше всего нуждается в средствах ПВО и ПРО.

Пентагон, уже лишившийся одной переданной Киеву батареи, заявил в октябре, что отправит на Ближний Восток свои подразделения ПВО прикрывать американские войска в Ираке и Сирии от ракетных ударов боевиков, пользующихся поддержкой Ирана. Из-за этого запасы пусковых установок и ракет-перехватчиков еще больше уменьшатся.

"Все когда-то кончается, и ПРО не исключение, — сказал директор проекта противоракетной обороны из Центра стратегических и международных исследований Том Карако (Tom Karako). — Мы должны понимать, какова структура наших сил во всем мире, и каковы потребности в средствах ПВО и ПРО".

По словам американских представителей, Соединенные Штаты преследуют две цели. Во-первых, помочь Японии укрепить свою оборону и положение в регионе как гаранта безопасности. Во-вторых, продолжать сотрудничество с союзниками по всему миру в деле поддержки Украины.

В июне американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре со своим японским коллегой Такео Акибой (Takeo Akiba) поднял вопрос о пополнении Японией американских запасов ракет "Пэтриот" и 155-миллиметровых снарядов. Вашингтон и правящая партия Японии поначалу надеялись, что перемены в оборонной политике будут глубокими и масштабными, и что благодаря им Япония сможет экспортировать оружие и боевую технику непосредственно в воюющие страны.

Но Либерально-демократическая партия, увязшая в крупном политическом скандале по вопросу финансирования ее деятельности, не получила достаточной внутренней поддержки для осуществления таких далеко идущих реформ. Сам Кисида подвергается политической опасности. Рейтинги популярности премьера опустились до антирекорда в 17,1%. Доверие общества также падает из-за высокой инфляции и внутренних проблем.

Протолкнуть решение о поставках 155-миллиметровых снарядов, которые используются в наступательных целях, оказалось слишком трудно. Но добиться принятия решения по ракетам "Пэтриот", которые являются оборонительным оружием, оказалось проще.

Так или иначе, смягчение экспортных правил указывает на "стремление Японии быть более всесторонним партнером Соединенных Штатов в вопросах обороны", заявил эксперт по Японии из Центра стратегических и международных исследований Кристофер Джонстоун (Christopher Johnstone). "Для Японии это значительный шаг вперед. И благодаря такому шагу Украина получит необходимое ей оружие".

Авторы: Эллен Накасима (Ellen Nakashima), Мишель Йе Хи Ли (Michelle Ye Hee Lee), Алекс Хортон (Alex Horton)

Свой материал для статьи предоставили Джулия Мио Инума (Julia Mio Inuma) и Сергей Корольчук (Serhii Korolchuk)