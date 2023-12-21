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Интерфакс-АВН

НАТО за этот год почти на треть увеличило часы налета разведывательных дронов в Европе

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Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Tristan D. Viglianco

Лондон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Беспилотники сил воздушной разведки НАТО в 2023 году налетали в Европе на 30% больше часов, чем в прошлом году, сообщил в среду Североатлантический альянс.

"Силы разведки НАТО выполнили значительно больше миссий, чем в прошлом году - на восточном фланге, в Балтийском море, Черном море и на Крайнем Севере. Имея пять собственных дистанционно пилотируемых беспилотных аппаратов RQ-4D "Феникс", Силы разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR) НАТО налетали на 30% больше часов по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.

И в следующем году ожидается дальнейшее увеличение, отметили в альянсе. "2024 год станет следующим шагом в реализации нашего видения на период 2030+", - сказал командующий Силами разведки НАТО, бригадный генерал Эндрю Кларк.

Силы разведки НАТО станут платформой для обобщения данных со всех сфер для быстрого предоставления высококачественных разведывательных материалов официальным лицам, принимающим решения, и странам-членам НАТО, отметил генерал.

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