Войти
ТАСС

Рабочая группа по СВО в январе доложит Путину об итогах работы за год

465
0
0
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что рабочая группа направила президенту десятый доклад, в нем предложены новые меры поддержки участников спецоперации

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) в январе представит доклад президенту России Владимиру Путину об итогах работы за год. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, который возглавляет группу.

"Ровно год назад распоряжением президента создана рабочая группа по СВО. За это время по ее инициативе принят комплекс мер поддержки участников СВО и значительно расширены меры помощи семьям наших бойцов. Об итогах работы группы за год доложим президенту в январе", - написал он в Telegram-канале.

Группа по СВО направила Путину десятый доклад о поддержке участников операции. "Сегодня направили главе государства очередной, десятый доклад. В нем предложены новые решения: проработать и утвердить порядок получения медпомощи для ветеранов и инвалидов боевых действий вне очереди, включая предварительную запись на прием", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас право на внеочередное медицинское обслуживание по закону есть, но из-за отсутствия конкретных правил его оказания "ветераны попадают к врачам на общих условиях".

Также рабочая группа предложила уточнить порядок снятия ограничений по счетам должников-участников СВО на период приостановления исполнительного производства. "До сих пор возникают ситуации, когда производство приостановлено, а ограничения остаются. Из-за этого бойцы не могут свободно распоряжаться средствами, в том числе боевыми выплатами", - написал Турчак.

Кроме того, в докладе предлагается приравнять к членам семьи военнослужащего детей, достигших 18 лет и окончивших школу на период до 1 сентября года, в котором завершено обучение. "Сейчас такие дети, окончившие школу, но еще не зачисленные в вузы, остаются без положенных социальных гарантий", - уточнил глава рабочей группы.

Помимо этого, составители доклада считают необходимым установить дополнительные гарантии и меры стимулирования для членов семей погибших участников СВО, если они планируют долгосрочные сбережения по программе негосударственной системы пенсионного обеспечения. Также предложено отменить госпошлину за регистрацию имущества, полученного по договору пожертвования. "Сейчас по таким договорам различные организации и органы власти массово передают Народному фронту технику, необходимую для военных и гуманитарных целей", - отметил Турчак. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
02.10.2020
Только один метод: Путин и Макрон обсудили ситуацию в Карабахе
29.08.2019
Президенту России Владимиру Путину представили экспортный вариант МиГ-35 на МАКС-2019
27.04.2015
Российский источник назвал сумму отступных за «Мистрали»
23.05.2013
Владимир Шмаков на совещании о перспективах развития ОСК очертил спектр первоочередных задач, стоящих перед корпорацией
27.02.2012
Путин считает российский Т-50 лучше американских аналогов
03.06.2008
Колумбия не собирается покупать российское оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 17:39
  • 57575
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества