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Военное обозрение

Экс-командующий ВС США в Европе призвал Украину перенимать опыт нацистской Германии 1944 года

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Бен Ходжес
Бен Ходжес.
Источник изображения: www.eurointegration.com.ua

Если Украина хочет победить в вооруженном конфликте, она должна следовать опыту гитлеровской Германии 1944 года. С таким заявлением выступил американский военный эксперт, бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, который дал интервью YouTube-каналу Perun.

Отставной генерал напомнил, что Германия в 1944 году, даже на фоне неудач на фронте, увеличивала производство вооружений и боеприпасов. Это возможно даже при постоянных ракетных ударах и обстрелах, считает Ходжес.

Пик производства самолетов для Люфтваффе пришелся на 1944 год. И это после более чем двух лет непрерывных бомбардировок немецких городов

- подчеркнул экс-командующий армией США в Европе.

Ходжес выразил мнение, что Украина якобы способна увеличить производительность товаров военного назначения, а европейские и американские компании могут ей в этом помочь. Каким образом должно осуществляться увеличение производительности украинской «оборонки», генерал в отставке пояснять не стал.

Интересно, что промолчал Ходжес и о том, что случилось с его любимым «примером для подражания» спустя год после названной им даты – в 1945 году. Увеличение производства самолетов никоим образом не помогло гитлеровской Германии одержать победу в войне с Советским Союзом. Точно такая же судьба ждет и Украину. А вот американской общественности стоило бы задуматься, почему бывший высокопоставленный военнослужащий ссылается на пример режима, признанного во всем мире абсолютным злом, режима, с которым воевали не только Советский Союз, но и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания, армии которых тоже несли потери, пусть и меньшие, чем советская.

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