В Эстонии уверены, что нашли ключ к победе Украины. Но кое-что там не учли (Hospodářské noviny, Чехия)

HN: минобороны Эстонии разработало план, который должен помочь Украине победить

Министерство обороны Эстонии разработало план, который, как предполагается, обеспечит победу Украины и возвращение ей всех земель, пишет HN. Таллин отправил предложение союзникам. Но в своих амбициозных расчетах прибалтийские мечтатели кое-что не учли.

Украинцы, включая президента Владимира Зеленского, допускают, что в этом году их стране в вооруженном конфликте с Россией удавалось намного меньше, чем ожидалось. Распространяется мнение о том, что Россия в конфликте берет верх и что у Украины недостаточно сил для того, чтобы победить. Однако в Эстонии, которая является членом Североатлантического альянса и Европейского Союза, считают, что все это чистое заблуждение.

Министерство обороны Эстонии разработало план, который обеспечит победу Украины и возвращение Россией всех оккупированных территорий, включая полуостров Крым."Любой другой вариант будет стратегической ошибкой, которая дорого обойдется всему миру. Тем самым мы подсказали бы путь нашим врагам и дали бы им возможность снова угрожать нам в будущем", — утверждают эстонцы.

Согласно их анализу, Запад добьется победы, и при этом ему не придется прилагать никаких особых усилий или выделять большие средства. Эстонцы считают, что достаточно, чтобы каждое государство, которое помогает Украине, выделяло на военную помощь 0,25% своего ВВП в год. Для Чешской Республики это означало бы траты в размере примерно 18,5 миллиардов крон в год. За первый год вооруженного конфликта Чехия отправила Киеву оружия и материалов почти на пять миллиардов крон.

Проблема в том, что США, европейцы или, например, канадцы не располагают на складах достаточным количеством оружия и боеприпасов, прежде всего, самых нужных артиллерийских снарядов калибра 155-мм. Но пока артиллерия играет в этом вооруженном конфликте самую важную роль. Государства Еврооюза обязались отправить к марту Украине миллион единиц этих боеприпасов, но пока отправили всего 300 тысяч. К настоящему времени американцы поставили более двух миллионов штук.

Однако украинской армии требуется по крайней мере 200 тысяч таких снарядов каждый месяц, чтобы удержать на конкретных участках фронта огневое преимущество. "Если Украина каждый месяц будет получать такое количество боеприпасов, то европейские и американские склады полностью опустеют в течение 2024 года", — предупреждают эстонцы. В Эстонии уверены в том, что европейские правительства должны размещать заказы на оборонных предприятиях совместно, то есть в больших количествах. По мнению эстонцев, это мотивирует производителей выпускать больше и быстрее.

Кроме того, государства Запада должны значительно ускорить обучение украинских подразделений и отправить Украине новые тяжелые вооружения, а также боевые самолеты. Нужно сделать все для того, чтобы ВСУ "в течение шести месяцев могли убить или тяжело ранить по крайней мере 50 тысяч русских солдат". В этом, как считают эстонцы, ключ к победе, ведь в таком случае Москва не сможет отправлять на фронт достаточно хорошо подготовленных сил для подкрепления. В результате Кремлю придется признать, что он не способен добиться своих целей на Украине.

Вопрос, который, однако, в Министерстве обороны Эстонии не продумали, звучит так: будет ли на Западе достаточная политическая воля для реализации описанных им шагов? Например, в Чешской Республике большинство граждан выступают против дальнейшей военной помощи Украине, а число противников растет практически везде, включая Соединенные Штаты. Кроме того, в будущем году там состоятся президентские выборы, победить на которых может опять Дональд Трамп. А он говорит о необходимости резко сократить помощь Украине.

Но в Министерстве обороны Эстонии убеждены, что в 2024 году Украина успешно отразит ожидаемое новое российское наступление, а в 2025 году нанесет России тяжелое поражение, и "не позднее 2026 года Украина победит, а Россия проиграет".

Автор: Ондржей Гоуска (Ondřej Houska)