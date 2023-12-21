США сыграли с Украиной подлую шутку, пообещав ей стать частью НАТО, пишет TAC. Киев сражается не за право вступить в альянс, а защищает его политику открытых дверей и право расширение. На деле членство в организации Украине не светит ни в ближайшее время, ни в отдаленной перспективе, отмечает автор статьи.

Тед Снайдер

Украинскому президенту на встрече со студентами на юге страны задали вопрос, какие у Украины гарантии безопасности на будущее. "Мы не знаем, как все обернется, — ответил Зеленский. — Никто не может ответить наверняка. Либо мы будем в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…"

Практически то же самое сказал депутат из партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. "В Вашингтоне некоторые источники подтвердили мне, что Блинкен запретил европейцам говорить с Украиной о НАТО. Не будет никакого НАТО. Тема НАТО вызывает раздражение у американской элиты, и она подала четкий сигнал, что сразу после окончания вооруженного конфликта Украина не станет членом альянса, — заявил он. — Будут какие-то движения по направлению к альянсу. Мы получим какие-то поблажки. Но факт остается фактом. В 2024 году мы не вступим в НАТО, это наверняка".

Как сообщает New York Times, Гончаренко только что вернулся из Вашингтона, где он встречался в конгрессе с членами обеих партий.

У Гончаренко такая должность, что его заявление об истинном состоянии отношений между Киевом и союзниками не могло не появиться в издании Kyiv Post и на сайте Strana.ua.

Наверное, Гончаренко не тот источник, к словам которого следует относиться очень серьезно. Однако его последующее замечание о том, что офис президента Украины "с этим смирился", соответствует признанию Зеленского студентам, хотя слова о запрете Блинкена требуют подтверждения. Осознание того, что Киев соблазнили натовской приманкой, а потом обманули, началось несколько месяцев тому назад. Но как сказал мне один эксперт, "до украинского руководства это дошло только сейчас".

Страшные подозрения возникли уже на второй день вооруженного конфликта, когда Зеленский пожаловался: "Я спросил их — вы с нами? Они ответили, что с нами, однако не хотят принимать нас в альянс. Я спросил 27 лидеров ЕС, будет ли Украина в НАТО. Я спрашивал их напрямую. Все они были напуганы и не отвечали. Нас бросили, и мы остались одни. Кто готов воевать за нас? Если честно, я никого не вижу. Кто готов дать Украине гарантии вступления в НАТО? Если честно, все боятся".

На саммите в Вильнюсе в июле 2023 года НАТО пережила острую боль, когда недовольный Зеленский взорвался: "Это беспрецедентно и абсурдно, когда не устанавливают ни сроки приглашения, ни сроки вступления Украины. В то же время, даже говоря о приглашении Украины, вы озвучиваете малопонятные формулировки об "условиях"". Несмотря на все свои обещания, НАТО сдержала слово только в одном: она "будет в состоянии направить Украине приглашение вступить в альянс, когда союзники договорятся, и все условия будут выполнены".

Прошло четыре месяца. Выступая 29 ноября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, Блинкен смог лишь повторить многократно звучавшее обещание. Отвечая на вопрос репортера, он сказал: "Я думаю, альянс в Вильнюсе очень ясно заявил, что Украина станет членом НАТО, когда все союзники договорятся, и все условия будут выполнены. Таковы правила. Об этом было четко заявлено в Вильнюсе, это четко и ясно подтверждено сегодня".

В тот же самый день Зеленский заявил студенческой аудитории: "Либо мы будем в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим, но…"Пожалуй, к этому моменту украинское руководство в полной мере все осознало и смирилось.

Подлое мошенничество заключается в том, что Украина сражалась отнюдь не за членство в НАТО. Теперь уже ясно, что несколько раз в первые недели вооруженного конфликта Украина была готова променять членство в альянсе на территории и мир. Эту ее готовность подтверждают многие люди, участвовавшие в переговорном процессе, в том числе, Нафтали Бенет и Герхард Шрёдер, которые выступали в качестве посредников. Но как подтвердил недавно глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия, США, Британия и их партнеры "посоветовали нам не соглашаться на эфемерные гарантии безопасности". А потом они отправили в Киев британского премьер-министра Бориса Джонсона, который, по словам Арахамии, сказал Зеленскому: "Мы с ними вообще ничего не будем подписывать, давайте просто воевать". Это подтверждают Бенет, Шрёдер и турецкие официальные лица, организовавшие переговоры в Стамбуле.

Оказывается, Украина сражается не за право вступить в НАТО. Нет, она сражается на право НАТО позволить ей вступить. США хотели, чтобы Украина воевала, защищая натовскую политику открытых дверей и право альянса на расширение. НАТО защищала не Украину. Нет, альянс защищал верховенство принципа, который гласит, что страны могут сами выбирать себе альянсы. При этом он попирал принцип неделимости безопасности, заключающийся в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого. Госдепартамент в самом начале военных действий заявил: "Этот вооруженный конфликт — он во многом больше, чем Россия, больше, чем Украина. На кону стоят принципы…основополагающие принципы".

Наверное, сейчас Киев уже в полной мере понимает, какую подлую шутку сыграла с ним Америка. Украину назначили воевать за НАТО, но в альянс ее не примут ни в ближайшее время, ни в отдаленной перспективе.