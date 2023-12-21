Войти
Известия.ru

Шойгу заявил о наборе в ВС РФ около 490 тыс. контрактников в этом году

478
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Шойгу: в 2023 году в ВС России набраны 490 тыс. военнослужащих по контракту

В 2023 году в Вооруженные силы (ВС) России набраны 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев. Об этом 19 декабря на расширенной коллегии Минобороны заявил глава российского военного ведомства Сергей Шойгу.


«Ежедневно более 1,5 тыс. человек подают заявление о приеме на военную службу. Только в этом году набраны около 490 тыс. военнослужащих по контракту и добровольцев. Более 4 тыс. российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи. В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды», — отметил министр.

Шойгу указал, что число наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) упало в шесть раз.

Глава Минобороны обратил внимание, что военнослужащие по контракту, добровольцы и мобилизованные в зоне спецоперации получают 210 тыс. рублей в месяц и больше. Также они получают вознаграждение за уничтожение или захват вооружения и военной техники противника.

«Уровень денежного содержания военнослужащих по контракту, добровольцев и мобилизованных сбалансирован и составляет от 210 тысяч рублей в месяц и выше в зависимости от занимаемой должности и выполнения боевых задач», — сказал министр.

Он подчеркнул, что все выплаты производятся в срок, этот вопрос особо контролируется.

Шойгу отметил, что выполнены все планы по комплектованию армии и флота РФ, численность доведена до 1 млн 150 тыс. военнослужащих. Сформированы и укомплектованы две общевойсковые армии, смешанный авиационный корпус.

Шойгу добавил, что с 1 декабря Минобороны начало наращивание численности Вооруженных сил (ВС) до 1 млн 320 тыс. человек.


Также в ходе коллегии глава Минобороны рассказал, что армия России уничтожила более 5800 иностранных наемников, из них 1427 — из Польши, 466 — из США, 344 — из Великобритании. Также на территории Украины были ликвидированы 103 военных преступника, проявивших особую жестокость.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не откажется от целей спецоперации. Он подчеркнул, что противник несет значительные потери и уже растратил свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
24.08.2023
Военный эксперт рассказал о проблемах Украины с танковым парком
28.10.2022
Министры обороны занялись телефонной дипломатией
17.12.2021
«Русский медведь точит когти». Почему НАТО боится Москву
20.09.2021
Сейсмически устойчивы, тактически обучены
04.06.2021
Почему Россия резко отреагировала на учения Sea Breeze 2021
18.09.2017
Валерий Герасимов — генерал с доктриной для России (Financial Times, Великобритания)
22.01.2015
Индия в обозримой перспективе останется крупнейшим импортером российских вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.12 17:39
  • 57575
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.12 15:47
  • 1
General Electric разрабатывает двигатель для гиперзвуковой ракеты
  • 21.12 13:54
  • 190
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.12 13:47
  • 0
Аэродромная сеть ВКС России до и после реформы 2008-2009 гг в приграничных с Финляндией областях (ВИДЕО)
  • 21.12 06:17
  • 1
Дальняя авиация РФ в 2024 году получит совершенно новые боевые самолеты
  • 20.12 19:00
  • 40
Сразу два автомата, производства "Калашникова" и "Дегтярева", могут быть включены в боевую экипировку "Ратник-2"
  • 20.12 17:04
  • 1
Министр обороны Германии заявил, что знает планы Путина (Pravda, Словакия)
  • 20.12 16:44
  • 3
В российском регионе возобновили производство двигателей для танков Т-80
  • 20.12 15:49
  • 1
СМИ: Меркель могла бы стать главным претендентом на роль посредника по Украине
  • 20.12 14:31
  • 0
Новые власти Польши намерены вернуть утраченные позиции в Евросоюзе
  • 20.12 05:57
  • 1
Никита Михалков: России больше не нужно окно в Европу, которая окончательно деградировала
  • 20.12 05:35
  • 390
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 19.12 16:59
  • 1
Raytheon создает для DARPA беспроводной «энергетический Интернет»
  • 19.12 16:33
  • 1
Предотвратить развитие ИИ невозможно, значит, нужно возглавить — Владимир Путин
  • 19.12 15:28
  • 0
"Полонез" в Азии: Вьетнам оценивает возможности сотрудничества