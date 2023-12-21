Путин заявил о задачах оснащать российские войска боевыми лазерами

Президент России Владимир Путин заявил о задачах оснащать российские войска перспективными видами вооружения. По словам главы государства, Вооруженные силы (ВС) страны нужно будет обеспечить в том числе роботизированными комплексами, боевыми лазерами, а также техникой на основе искусственного интеллекта (ИИ) и новых физических принципов. Слова главы государства передает ТАСС.

Во время выступления на заседании коллегии Минобороны российский лидер призвал «создавать для армии и флота задел на будущее», разработать и выпустить в серию перспективные виды вооружения.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин рассказал, что в России могут появиться ракеты с ядерной энергетической установкой и новое микроволновое оружие. «Волновое оружие со спектром излучения, нигде не применяется. Предположительно, работают над микроволновым оружием не просто для подавления радиоканала, а в теории для создания в электронных системах блуждающих токов, которые выводят из строя электронику. Предположу, что у нас идут испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой на борту», — сказал он. Также эксперт допустил, что в России работают над новыми технологиями радиоэлектронной борьбы, которые смогут подавлять спутники связи Starlink.

В августе сообщалось, что на одном из российских полигонов прошли успешные испытания боевого лазера, предназначенного для ликвидации беспилотников. Оружие поражало дроны в ближней зоне.