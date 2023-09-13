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В России рассказали об оружии на новых физических принципах

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Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Источник изображения: © Минобороны РФ

В России могут появиться ракеты с ядерной энергетической установкой и новое микроволновое оружие. О разрабатываемых системах на новых физических принципах рассказал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с NEWS.ru.

«Волновое оружие со спектром излучения, нигде не применяемым. Предположительно, работают над микроволновым оружием не просто для подавления радиоканала, а в теории для создания в электронных системах блуждающих токов, которые выводят из строя электронику. Предположу, что у нас идут испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой на борту», — сказал он.

Эксперт отметил, что российские подлодки, которые смогут нести подводные аппараты «Посейдон», «приближаются к состоянию боевой готовности». Также он предположил, что в России работают над новыми технологиями радиоэлектронной борьбы, которые смогут подавлять спутники связи Starlink.

Суконкин допустил, что разрабатываемые в России боевые лазеры можно использовать для вывода из строя оптических приборов и поражения их операторов. По его мнению, лазерный комплекс «Пересвет» способен поражать разведывательные спутники.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума заявил, что в стране работают над оружием, основанным на новых физических принципах.

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Страны
Россия
Продукция
Пересвет
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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