Беларуси и России ожидать резких перемен к лучшему после выборов в Польше не стоит. Но есть нюансы….

На сегодняшний день у Беларуси отношений с Польшей практически нет, и это не по вине белорусской стороны. Об этом в среду 13 декабря заявил председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Иван Тертель, выступая перед журналистами. «Сейчас отношения с Польшей находятся на беспрецедентно низкой точке. Их практически нет. Но надо сказать, что это не по нашей вине. Мы не вводили санкции против Польши, не закрывали пункты пропуска. Наоборот, глава государства давал поручения правительству об установлении хороших, добрососедских отношений, а также по обсуждению проблемных вопросов без предварительных условий. К сожалению, ответной реакции не было», – указал глава КГБ.

Тем временем польское издание Rzeczpospolita называет Польшу «прифронтовым государством», словно аккомпанируя главе Бюро национальной безопасности Яцеку Сивере, который на днях заявил о том, что у НАТО осталось три года, чтобы нарастить потенциал для противодействия России. Напомним, что ранее о высокой вероятности войны Польши с Россией высказался заместитель министра национальной обороны Марцин Оцепа. «Есть серьезный риск войны с Россией в период от трёх до десяти лет. <…> Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», – уверенно заявил военный чиновник в сентябре прошлого года.

В контексте этого информационного мейнстрима следует отметить одну характерную особенность. В Польше отношения с Россией принято называть «восточной политикой», при этом делая акцент на обязательном выстраивании «антироссийского буфера». Примечательно, что такая точка зрения «полностью совпадает» со взглядами из Вашингтона. В соответствии с проводимой политикой, в качестве «антироссийского буфера» Варшава традиционно рассматривала Украину и Беларусь. Поэтому «восточная политика» – это больше про них. Но Украина, благодаря США и Британии, уже и так активно выполняет «возложенную» на неё функцию. Таким образом, по мнению варшавских (и не только) чиновников, оставалось «переформатировать» Беларусь. Чем, в общем-то, Польша и занималась на протяжении уже нескольких лет. И так как крайняя попытка сменить руководство и политический курс белорусского государства в 2020 году не увенчалась успехом, то в Варшаве до сегодняшнего дня видели только один путь достижения своей цели – силовой, то есть с применением военной силы. В принципе, данный факт ни для кого не являлся секретом. Тем более для военно-политического руководства Беларуси.

Например, госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович неоднократно указывал на то, что вблизи белорусской границы на территории Польши уже давно создана и проводит интенсивную подготовку ударная группировка Войска Польского, которая по численности составляет половину белорусской армии. И этот факт следует рассматривать как признак готовящейся агрессии.

В свою очередь, председатель КГБ Иван Тертель в упоминавшемся ранее выступлении рассказал о семи «хоругвях», которые базируются и проходят специальную подготовку в Польше. «На территории Польши в настоящее время семь так называемых «хоругвей» готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории», – отметил генерал Тертель. Кроме того, глава КГБ заверил, что известны имена сотрудников польских спецслужб, которые курируют деятельность этих «хоругвей». «Мы считаем, что это недопустимо. Мы такую практику не используем и не считаем, что это хорошо», – подчеркнул Иван Тертель. Также он предупредил польских, украинских и прибалтийских коллег, что это оружие, не поддающееся контролю, которое может быть повернуто против кураторов. «Это было неоднократно. Мы знаем ситуацию с ИГИЛ и историю их взаимоотношений с американскими спецслужбами. И наши иностранные коллеги могут добиться таких же отрицательных результатов для себя», – считает председатель Комитета госбезопсности.

Прислушаются ли в этот раз к предупреждению своего белорусского коллеги польские, украинские и прибалтийские чиновники – неизвестно. Но вот заявления, которые они делали раньше, абсолютно не предполагали восстановление добрососедских отношений. Так, в начале сентября этого года на выставке вооружений в Кельце теперь уже бывший премьер-министр Моравецкий высказался о том, что Польша граничит якобы с совершенно «непредсказуемым режимом», и видит «последствия своего географического положения». А экс-замминистра обороны Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в своё время ясно дал понять, что «мы готовимся к восстанию в Беларуси, потому что оно случится». При этом он указывал на «необходимость поддержать военные силы, которые будут вести операцию против Лукашенко».

Сейчас, на фоне масштабных перемен в польском правительстве и силовых ведомствах, экспертное сообщество единодушно во мнении, что Беларуси и России ожидать резких перемен к лучшему от этих пертурбаций в Польше не стоит. И всё-таки, среди беспросветной белорусо-русофобии, культивируемой нашими западными соседями, можно отыскать основания полгать, что прежние милитаристские устремления Варшавы не станут для рядовых поляков жизненно важными интересами. «Старое» правительство своей политикой уже не раз заставляло польских граждан выходить на улицы. Миллионные протестные акции женщин после запретов на аборты, общереспубликанские демарши польских аграриев, массовые демонстрации под эгидой движения «Это не наша война» (против помощи режиму Зеленского) и многие другие эмоциональные всплески – вот те маркеры, которые заранее указали на реальное отношение поляков к антинациональной деятельности бывшего руководства. Но «команда Мацеревича» не обратила на них внимания или не смогла этого сделать в силу своей несамостоятельности, за что и поплатилась. Логично предположить, что кабинет Туска учтёт ошибки предшественников – хотя бы ради собственной безопасности.

В этом контексте интересны некоторые нюансы в речи вновь назначенного министра национальной обороны после церемонии приведения к присяге нового правительства Польши. На первый взгляд Владислав Косиняк-Камыш пообещал уходящему с поста военного министра Блащаку много – не сокращать, а наоборот увеличивать количество воинских частей, продолжать вооружение армии («Есть вещи, в которых должна быть преемственность»), продолжать модернизацию вооружения Войска Польского и другое. Но при этом все заверения сопровождались размытыми формулировками, оставляющими свободу манёвра, вплоть до разворота на 180 градусов. «Конечно, каждое правительство имеет право определять свое видение и направление. Но мы в истории имели опыт, когда срывались контракты, мы также имели опыт, когда не хватало времени», – говорил Косиняк-Камыш. «Каждое правительство имеет право оценивать, и мы тоже воспользуемся этим правом. Но очень важно найти общий знаменатель, чтобы этот общий знаменатель не был перечеркнут», – добавлял «тумана войны» в своей речи новый министр.

Кроме того, целый ряд неутешительных экономических показателей по итогам уходящего года способствует пересмотру некоторых инициатив прежнего руководства в военной сфере. Польские эксперты даже составили «список» первоочередных дел, которыми следует заняться недавно назначенному главе военного ведомства.

Например, новой команде министерства обороны придётся пересмотреть контракты на закупку вооружений – это не значит, что они будут расторгнуты, но некоторые политики говорят о необходимости их тщательной ревизии. Также необходимо решить, стоит ли продолжать создавать армию численностью в 300 тыс. человек. Ведь неизвестно, сколько воинских частей сегодня существую только на бумаге, и не ясно, как заполнить вакантные должности военнослужащими и техникой? Вопрос с техническим обслуживанием большого числа различных типов бронетехники вообще представляет собой вершину айсберга. Новый министр также должен решить, есть ли ещё смысл в том, чтобы военные продолжали «полицейские» задачи на границе с Беларусью.

Иными словами, польским министрам из нового кабмина есть чем заняться, чтобы сделать жизнь поляков лучше и – главное, спокойнее. А это может произойти лишь в том случае, если команда нового премьера начнёт проводить в жизнь именно национально ориентированную политику, то есть не в угоду заокеанскому «партнёру». Ведь не зря же Дональд Туск позиционирует себя евроцентристким политиком и антагонистом Качиньскому. К тому же, как показали исследования организации United Surveys, более 56 процентов поляков считают, что новое правительство должно сосредоточиться на безусловном выполнении предвыборных программных обещаний, а почти 37 процентов – на улучшении отношений с Евросоюзом.

Кроме того, добавить безопасности в повседневную жизнь польских граждан можно, перестав рассматривать своих восточных соседей через прорезь прицела. Безусловно, эти самые соседи будут только рады таким переменам. Для тех, кто «не держит камень за пазухой», в Беларуси до сих пор действует «безвиз».

Владимир Вуячич