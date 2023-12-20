Путин сообщил, что закупки особо востребованной техники для СВО выросли в семь раз

По словам президента, нужно постоянно анализировать потребности бойцов на передовой

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Объем закупок особо востребованной техники для специальной военной операции (СВО) России увеличился в семь раз, нужно постоянно анализировать потребности бойцов на передовой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"В целом количество закупаемых основных образцов вооружения повысилось в 2,7 раза, а особо востребованных - в 7 раз. Вместе с тем обращаю внимание, здесь представители правительства, руководство министерства обороны, надо внимательно, каждый день анализировать, что происходит на поле боя, и внимательно смотреть за тем, что нужно нашим бойцам на передовой дополнительно. Постоянно нужно это анализировать", - указал глава государства.

Путин также отметил, что в 2023 году благодаря работе оборонно-промышленного комплекса объемы поставок бронетанковой техники возросли в 3 раза, автомобильной - в 4,5 раза. "Да, в три раза возросли поставки бронетехники, но нужно еще, - продолжил он. - Современные нужны танки, современные бронемашины".

Глава государства подчеркнул важность дальнейшего наращивания поставок наиболее востребованных образцов и формирования именно серийной линейки беспилотных летательных аппаратов - от тяжелых ударных до сверхмалых. Также нужно привлекать к разработкам и производству техники высокотехнологичный бизнес, инжиниринговые проектные компании, указал Путин. "Кстати говоря, хочу поблагодарить их за это, - сказал президент. - Многие предприятия, частные предприятия, которые раньше вообще были вообще далеки от оборонки, взяли в работу отдельные темы, ведут их быстро, эффективно, качественно, просто здорово. Не знаю, многие, наверное, даже не ожидали".

Путин также заявил, что "некоторые государства пытаются наладить производство, казалось бы, обычных образцов вооружения, но не получается, а у нас получается". Глава государства поблагодарил всех, кто работает над решением задач, связанных с производством техники.