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Интерфакс-АВН

Ракета New Shepard с научно-исследовательскими приборами NASA стартовала в суборбитальный полет

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New Shepard
New Shepard.
Источник изображения: Blue Origin

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Американская ракета New Shepard во вторник стартовала в суборбитальный полет с 33-мя научно-исследовательскими приборами, сообщила аэрокосмическая компания-разработчик Blue Origin.

Запуск многоразовой ракеты New Shepard в рамках миссии NS-24 был осуществлен в 11:41 по времени Восточного побережья США (в 19:41 мск) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

Более половины из 33 приборов полезной нагрузки разработаны NASA, остальные созданы различными американскими научно-исследовательскими институтами и учебными заведениями.

Полет продлится около 10 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирать высоту до примерно 107 км, то есть чуть выше линии Кармана - высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км.

Первая ступень ракеты должна будет совершить управляемую вертикальную посадку в районе старта.

Это первый полет New Shepard после 15-ти месячной паузы вслед за аварией непилотируемой ракеты после запуска в сентябре 2022 года из-за отказа двигателя и 24-й с начала эксплуатации.

Система New Shepard разработана компанией Blue Origin в первую очередь для коммерческих туристических полетов на границу космоса, но также может использоваться для доставки груза.

За время существования New Shepard уже осуществила шесть успешных суборбитальных миссий с экипажем. Всего 31 человек побывал на границе между атмосферой Земли и космосом и вернулся обратно на Землю.

Многоразовая система New Shepard состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

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