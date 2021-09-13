Hromadske (Украина): «Этого хватит, чтобы устроить врагу ад». Что означает американская помощь украинской армии

Если разобраться, то обещанная помощь Украине — не что иное, как медвежья услуга США. Выглядит это так: мы дадим вам деньги, а вы должны купить наши «Джавелины» и то, что мы еще настоятельно посоветуем. Автор пытается разобраться, можно ли извлечь хоть какую-то выгоду, или придется снова жертвовать интересами страны, лишь бы угодить американцам.

Во время визита президента Зеленского в США стороны обнародовали заявление о стратегическом партнерстве - фактически, программный документ, львиная доля которого касается именно обороны. Соглашения также заключили Министерства обороны Украины и США, и отдельно "Укроборонпром" с рядом американских компаний. Уже после этого состоялся визит американских сенаторов в Киев, во время которого тема "оборонки" также была одной из главных.

Действительно ли эти документы и контакты укрепят украинскую армию и "оборонку", или это всего лишь декларации - разбиралось hromadske.

Направления сотрудничества

Совместное заявление Украины и США о стратегическом партнерстве содержит пять разделов. Первый и самый объемный посвящен именно безопасности и обороне. В нем США обещают, что "продолжат работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее агрессию".

Есть там и перечень направлений, на партнерство в которых теперь может рассчитывать Украина. Это, в частности, полноценная программа тренировок и учений, партнерство между разведывательными ведомствами, углубление сотрудничества в Черноморском регионе и усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Содержатся там и обязательства, которые взяла на себя Украина: провести оборонные реформы в соответствии со стандартами НАТО, увеличить прозрачность военных закупок, реформировать корпоративное управление.

"Джавелины" и не только

Соединенные Штаты также объявили, что предоставят Украине помощь в сфере безопасности еще на 60 миллионов долларов - 1,6 млрд грн. Эти деньги пойдут, в частности, новую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

По состоянию на 2020 год, на вооружении Вооруженных сил Украины находились 47 пусковых установок и 360 ракет Javelin. Последняя партия - 10 пусковых установок и 150 ракет стоила 36,5 миллионов долларов.

Руководитель программы "ВПК и оборона" Украинского института будущего Владимир Пикуза считает, что продажа Украине американского оружия является важным сигналом для других поставщиков.

"Страны-лидеры на рынке вооружений не продают нам летальное оружие, - констатирует эксперт. - Во-первых, просто чтобы не ссориться с россиянами. А во-вторых, потому что нет положительного опыта поставки Украине летального оружия. А Соединенные Штаты таким образом дают сигнал рынку: "Украину можно вооружать, мы же это делаем"".

Но на что именно пойдут обещанные 60 миллионов долларов, пока неизвестно.

"Вопрос, на каких условиях нам предоставят эти деньги, - говорит Пикуза. - Возможно, что на всю сумму нужно будет закупить "Джавелины" - пусковые установки и ракеты. Это будет и позитив, и негатив. Позитив в вооружении нашей армии. Негатив - в том, что именно в области противотанковых ракетных комплексов мы сами справимся. У нас есть конструкторское бюро "Луч"", которое может создавать ПТРК, которые будут прямыми конкурентами "Джавелинов". Но если мы сейчас более чем на 1 млрд грн закупим американских ПТРК, то Министерству обороны уже будут не нужны ПТРК отечественного производства".

Эксперт считает размер помощи от США довольно приличным:

"Я не воспринимаю разговоры о том, что это мало для Украины. Для сравнения: до 40 млн долларов стоит налаживание производства отдельных видов вооружения. Нам на патронный завод нужно 55-60 млн долларов. А здесь нам их просто подарили! На эту сумму можно закупить достаточное количество переносных противотанковых ракетных комплексов, чтобы устроить ад любому бронетанковому подразделению врага".

Он предполагает, что, кроме "Джавелинов", на эти деньги могут закупить снайперские комплексы и стрелковое оружие.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что американцы будут поставлять нам то же вооружение и оборудование, что и раньше. Приоритетами могут быть военно-морские силы, противовоздушная оборона, средства связи.

Отметим, что во время недавней встречи министра обороны Украины с делегацией Конгресса США американские сенаторы пообещали помочь усилить противовоздушную и противоракетную защиту.

Купит ли Украина F-16?

Также некоторое представление о направлениях сотрудничества могли бы дать соглашения, заключенные руководителем "Укроборонпрома" Юрием Гусевым с компаниями Lockheed Martin Corporation, Harris Global Communications Inc., Globa lOrdnance, Day & Zimmermann Lone Star LLC.

Lockheed Martin - крупнейший поставщик военной техники для армии США. Самые известные изделия компании - собственно противотанковый комплекс Javelin и истребитель F-16 (сейчас компания выпускает его более новую модификацию - F-35).

Также она специализируется на производстве тактических ракет, систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также высокоточного оружия "воздух-земля".

В 2019 году НАСА выбрал 11 компаний для производства прототипов аппаратов для высадки на Луну. Наряду с компаниями, которые специализируются на полетах в космос, такими как SpaceX и Blue Origin, в списке оказался и Lockheed Martin.

Global Ordnance - небольшое частное предприятие, которое принадлежит ветеранам. Оно производит нестандартное вооружение и боеприпасы, средства индивидуальной защиты, оптику и тепловизоры, химические, биологические, радиологические, ядерные и взрывчатые вещества.

Сама компания сообщила, что заключила с "Укроборонпромом" многолетнее соглашение о сотрудничестве. Предварительно речь идет о 500 миллионах долларов.

"Соглашение позволит правительству Украины использовать производственные партнерства Global Ordnance в США и во всем мире, чтобы получить большое количество средств обороны, технологий и производственного потенциала, необходимых для укрепления военной и оборонной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

В Global Ordnance также отметили давние связи с Украиной. В частности, они поставляли в нашу страну военные винтовки.

Кроме того, Global Ordnance закупает у завода "Заря", в Рубежном Луганской области, тротил для американской армии. Предприятие, что интересно, контролируется лидером партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко. Недавно этот актив окончательно перешел под контроль семьи Бойко.

Harris Global Communications производит, в частности, приборы ночного видения и средства связи.

Day & Zimmermann Lone Star LLC специализируется на изготовлении боеприпасов.

Однако эксперты пока настроены скептически и не уверены, что в подписанных соглашениях содержится что-то реальное.

""Укроборонпром" - это субъект управления, это аппарат служащих, обеспечивающих взаимодействие государственных предприятий. А конкретные соглашения о взаимодействии с США могли быть заключены только между предприятиями. А если подписывал концерн - это какие-то декларации", - убежден руководитель программы "ВПК и оборона" Украинского института будущего Владимир Пикуза.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник также сомневается, что у меморандумов будут практические последствия.

"Вопрос инвестиций в производственные мощности, в совместное производство меморандумом не решишь. Здесь проблемы с защитой этих инвестиций, с украинским законодательством, украинскими судами. Чтобы сильный американский партнер захотел иметь дело с украинской компанией, она должна соответствовать определенным критериям. Ключевое - это прозрачность. Не должно возникать вопросов о коррупции, соответствии международным стандартам", - говорит он.

Вместе с тем Алексей Мельник добавляет, что одним из реалистичных вариантов сотрудничества являются договоренности о продвижении продукции украинской "оборонки" на международных рынках.

Союзник, но без статуса

Некоторые эксперты считают, что возможностью расширения поддержки Украины мог бы быть статус основного союзника США вне НАТО (MNNA).

"На данном этапе это было бы существенной поддержкой. В большей степени политической. Хотя у нее есть и существенные практические возможности. Там довольно большие возможности для расширения сотрудничества", - говорит Алексей Мельник.

В 2014-2019 годах Киев и Вашингтон двигались в сторону обретения Украиной этого статуса. Однако он не упоминался публично во время переговоров между президентами Украины и США. Депутат от "Голоса" Сергей Рахманин во время дебатов в Верховной Раде утверждал, что США четко дали понять, что Украина этот статус не получит.

Вероятно, именно поэтому депутаты от "Слуги Народа" не голосовали за обращение к Конгрессу с просьбой предоставить этот статус.

"Это не дает значительных преимуществ, но это сильно разозлит нашего противника на востоке. Поэтому нет оснований считать, что в ближайшей перспективе этот статус будет получен", - убежден руководитель программы "ВПК и оборона" Украинского института будущего Владимир Пикуза.

Иван Бухтияров