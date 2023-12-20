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ТАСС

Шойгу поставил задачу в 2024 году принять в состав ВС РФ 11 кораблей

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Новый атомный подводный ракетный крейсер проекта Борей получит наименование Князь Пожарский
Новый атомный подводный ракетный крейсер проекта Борей получит наименование Князь Пожарский.
Источник изображения: © СЕВМАШ

Также необходимо принять два стратегических ракетоносца Ту-160М и три субмарины, сказал министр обороны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу в 2024 году принять в состав авиационных стратегических сил два ракетоносца Ту-160М, в состав флота - крейсер "Князь Пожарский", 3 подводные лодки и 11 кораблей.

"Принять в состав авиационных стратегических сил два стратегических ракетоносца Ту-160М. Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также 3 подводные лодки и 11 надводных кораблей", - отметил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства. 

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
955 Борей
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