Шойгу поставил задачу в 2024 году принять в состав ВС РФ 11 кораблей

Также необходимо принять два стратегических ракетоносца Ту-160М и три субмарины, сказал министр обороны

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу в 2024 году принять в состав авиационных стратегических сил два ракетоносца Ту-160М, в состав флота - крейсер "Князь Пожарский", 3 подводные лодки и 11 кораблей.

"Принять в состав авиационных стратегических сил два стратегических ракетоносца Ту-160М. Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также 3 подводные лодки и 11 надводных кораблей", - отметил он на расширенном заседании коллегии военного ведомства.