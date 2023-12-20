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ВС РФ освободили территории в пять раз больше ДНР и ЛНР до начала СВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Армией РФ освобождены территории, в пять раз превышающие площади Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) до начала специальной военной операции (СВО). Об этом 19 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.


«Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации. В состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тыс. кв. км, с населением около 5 млн человек», — рассказал министр.

Ранее, 31 июля, Шойгу сообщил, что российские военные освободили село Ковалевку и поселок Сергеевку в Луганской Народной Республике, станцию Молчановку в Харьковской области.

До этого, в мае, Артемовск (украинское название — Бахмут) полностью перешел под контроль российских сил. Тогда же врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска.

Также, 19 октября, во французском издании Front Populaire журналисты написали, что президенту Украины, чтобы обеспечить мир в случае прекращения поддержки западных партнеров, придется признать потерю территорий и отказаться от вступления в НАТО и Евросоюз.

Тогда же экс-советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор указал на способность российской армии освободить и взять под свой контроль Одессу и Харьков.

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