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Военное обозрение

Замминистра обороны Украины: Киев намерен компенсировать дефицит снарядов для ВСУ производством дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Запад все более отворачивается от Украины, приостанавливая, сокращая, а то и вовсе прекращая военно-финансовую помощь Киеву. В США «последний миллиард», предназначавшийся для обеспечения потребностей ВСУ, решили потратить на восполнение боеприпасов и вооружений собственной армии. Европа провалила план по производству и отправке Украине миллиона снарядов, да и согласовать очередной транш финансовой помощи в ЕС никак не могут.

Однако киевские пропагандисты не унывают, с нарочитым оптимизмом анонсируя какие-то полуфантастические планы, как будут обходиться в условиях сдувания западной поддержки. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил в интервью западной вещательной компании, что дефицит снарядов для ВСУ будет компенсирован производством большого количества дронов. Причем резко нарастить объем выпуска, в первую очередь ударных БПЛА, киевские власти собираются внутри страны, увеличив мощности предприятий по их изготовлению.

Что касается боеприпасов к артиллерии, то этот вопрос будет возникать и дальше. Поэтому в Украине было принято решение решать эти вопросы путем создания мощного производства БПЛА

— поделился амбициозными планами замглавы украинского военного ведомства.

Спрашивается: что мешало сделать это раньше? Ведь на нехватку БПЛА на фронте украинские вояки жалуются уже достаточно давно. Ранее один из офицеров ВСУ рассказал западным журналистам, что российские военные превосходят по численности применения беспилотников различного типа украинцев в пять-семь раз.

Между тем, Гаврилюк утверждает, что на предприятиях украинской оборонки уже наращивается производство боеприпасов «практически всех номенклатур бывшего СССР», а также натовского калибра 155-мм. По словам замглавы Минобороны Украины, уже в следующем году украинская оборонка будет производить достаточное количество боеприпасов, чтобы покрыть разницу между потребностями ВСУ на передовой и количеством снарядов, которые могут дать партнеры.

Другими словами, пока европейские предприятия ВПК не справляются с потребностями украинской армии, Киев каким-то буквально чудесным образом сумеет наладить в рекордные сроки производство достаточного количества разнокалиберных боеприпасов на останках советской промышленной базы и при жесточайшем дефиците денег. Впрочем, по примеру своих западных кураторов, вдруг начавших де-факто отказываться от собственных обещаний «бесконечной поддержки» Украины, киевские пропагандисты давно известны своими невыполнимыми амбициозными заявлениями. Вспоминается и прошлогоднее обещание Зеленского в короткие сроки создать «крупнейшую в мире армию морских дронов».

Заявление Гаврилюка, с учетом времени его появления, очень похоже на предновогоднее письмо ребенка Деду Морозу (рождественское послание Санта Клаусу, в случае с Украиной), в котором дитя просит доброго волшебника осуществить самую желанную и несбыточную свою мечту. Только вот заокеанский «Санта Клаус» в лице старичка Байдена уже заранее показал, что не собирается исполнять капризы украинского ребенка, требующего всё больше.

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Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
Евросоюз
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