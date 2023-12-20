Американский военный эксперт: Запад не будет поставлять Украине мощное оружие, которое требуется для реальных успехов ВСУ

Страны Запада, и в первую очередь США, не считают нужным передавать Украине такое вооружение и в таком количестве, чтобы ВСУ могли добиться успеха на поле боя. Этот тезис озвучил в статье для журнала Time американский военный эксперт и историк Эллиот Акерман.

Те вооружения, которые Украина получает от Запада, достаточны по количеству и качеству для продолжения конфликта, но победить с их помощью нельзя, считает Акерман. Он указывает, что решительную поддержку Киеву Вашингтон вообще не собирался оказывать, поскольку национальные интересы американского государства и Украины практически не пересекаются.

Для США, по словам Акермана, представляет интерес стабильная политическая ситуация в России. Поэтому США и страны НАТО придерживаются «стратегии медленного одобрения». Поставки вооружений осуществляются дозированно, недостаточно оперативно, ряд вооружений не поставляется. Судя по всему, у американской администрации есть свое видение украинского конфликта и перспектив его завершения. Вряд ли в это видение входит «победа Украины».

Понятно, что если Запад хотел бы серьезного изменения ситуации на поле боя, то уровень поддержки Украины был бы совсем иным. Но существующее положение устраивает американское руководство и лоббистов интересов американской военной промышленности.

Кроме того, в ходе конфликта ослабляется Евросоюз, что тоже может представлять определенный интерес для Соединенных Штатов. Поэтому киевскому режиму вряд ли стоит рассчитывать, что администрация США кардинально пересмотрит свою политику и начнет поставлять всё больше и больше вооружений.