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Военное обозрение

Пресса США: Пентагон потратит последний выделенный на Украину миллиард на закупки оружия для американской армии

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Источник изображения: topwar.ru

У Пентагона осталось чуть больше одного миллиарда долларов для поддержки Украины, 30 декабря они будут потрачены, но не в пользу Киева. Как сообщает Bloomberg, вся сумма уйдет на пополнение запасов американской армии, Пентагон совершит закупки взамен оружия, отправленного на Украину.

Контролер Пентагона Майкл МакКорд направил письмо лидерам Палаты Представителей и Сена Конгресса США письмо, в котором уведомил их, что 30 декабря 2023 года будут исчерпаны последние средства из выделенных на Украину. При этом подчеркивается, что вся сумма будет направлена на закупки в интересах армии США, а не ВСУ, американцы планируют компенсировать отправленное Киеву.

Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное нам финансирование для помощи в обеспечении безопасности Украины

- говорится в письме.

МакКорд расписал, что будет закуплено и какие суммы на это будут потрачены: ракеты для армии США обойдутся в 635 млн, 210 млн уйдут на закупку 155-мм осколочно-фугасных снарядов М795, 129 млн. будет потрачено на секретное финансирование флота США, 17 млн. для замены акустических датчиков, 4,3 млн - финансирование операций и технического обслуживания ВВС.

Украина сможет получить новый пакет военной помощи только в следующем году, если республиканцы и демократы согласуют выделение средств. Палата Представителей и Сенат выходят с рождественских каникул 9 января.

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Страны
США
Украина
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