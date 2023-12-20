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Военное обозрение

Французский генерал: В отличие от России у Украины нет никакой чёткой военной стратегии

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Украинский военнослужащий

Источник изображения: topwar.ru

Высокопоставленные западные военные и политики, как действующие, так и в особенности отставные, всё чаще задаются вопросом: действительно ли хорошо подумали, когда считали, что Украина разгромит Россию на поле боя? Если ещё несколько месяцев назад в Европе и США и мысли не допускали (за редким исключением) о том, что Украина может как минимум не добиться успеха в своём контрнаступлении, то теперь риторика значительно поменялась.

Экс-глава управления военной разведки Франции Кристоф Гомар – один из тех, кто стал говорить о проблемах для Украины. По его словам, он не видит, что у Киева, у командования ВСУ, у украинского военно-политического руководства есть какая-то чёткая военная стратегия.

Генерал Гомар:

В отличие от России у Украины никакой чёткой военной стратегии нет. Они просто безоговорочно верили в победу, начиная контрнаступление. И они, возможно, пытались выдать желаемое за действительное.

По словам бывшего главы французской военной разведки, невозможно победить в вооружённом конфликте страну, у которой есть глубокая военная стратегия, если вдобавок при этом самим зависеть от помощи со стороны Запада.

Кристоф Гомар:

Западные военные поставки только затягивают конфликт, но не способствуют перелому. Русские бьют по транспорту с западным оружием на Украине. Для них это законная цель.
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Страны
Россия
США
Украина
Франция
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