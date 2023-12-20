«Ни одной военной книжки не прочли»: Американский офицер раскритиковал уровень знаний военнослужащих ВСУ

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Дополнительное финансирование, если будет выделено, не поможет украинской армии, поскольку украинские военные не владеют даже азами стратегии. Такое мнение в интервью украинским медиа выразил экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан 1-го ранга Гарри Табах.

Американский военный раскритиковал украинских заявив, что выделяемые США средства не пошли на пользу ВСУ, так как в Киеве не смогли ими грамотно распорядиться. По его словам, военнослужащие ВСУ постоянно повторяют про контрнаступление, как будто других слов не знают.

Ну, дадим мы вам эти деньги. (...). Дальше что? Вот эти ваши, (...), специалисты, не понимающие даже базовых вещей, (...), ни одной книжки военной не прочли, у них все контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление

- заявил Табах.

Также он отметил, что в случае согласования финансирования Украины в Конгрессе США, выделенные средства будут потрачены американскими оружейными корпорациями, а не на закупку действительно нужного для ВСУ. Никто не будет закупать боевую авиацию, средства ПВО или дальнобойные ракеты, Киеву дадут то, что не нужно самими США. Он назвал такую помощь "подставой" со стороны Вашингтона и предрек окончательное поражение Украины в конфликте с Россией.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что 90% выделяемых Киеву сумм вообще не покидают территории Штатов, а вкладываются в оборонную промышленность. Большую часть вооружение Украина получает из запасов Пентагона.