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ТАСС

Индийская станция по изучению Солнца достигнет точки Лагранжа L1 в первую неделю января

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Источник изображения: ISRO/ SOCIAL MEDIA WEBSITE/ Thomson Reuters

Aditya-L1 вывели на орбиту Земли 2 сентября

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 декабря. /ТАСС/. Индийская космическая станция по изучению Солнца Aditya-L1 достигнет конечной точки миссии (точки Лагранжа L1), с которой будет вести наблюдения за небесным светилом, в первую неделю января 2024 года. Об этом сообщил государственный министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх.

"Aditya-L1, первая индийская миссия по исследованию Солнца, достигнет места назначения, точки Лагранжа L1, в начале следующего месяца, если быть точным, в первую неделю января 2024 года"- сказал Сингх в интервью телеканалу Sansad TV.

Aditya-L1 была выведена на орбиту Земли 2 сентября. Спустя почти три недели аппарат был переведен на траекторию пути к точке Лагранжа L1, которая расположена в 1,5 млн км от Земли. После того как станция достигнет ее, она начнет исследования.

В системе Солнце - Земля точка Лагранжа L1 является идеальным местом для размещения космической станции для наблюдения за Солнцем. В этом месте оно никогда не перекрывается ни Луной, ни Землей. 

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Страны
Индия
Проекты
Луна
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