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Военное обозрение

При реализации польских планов размещения корейских САУ К9А1 у границ России они смогут «доставать» до Калининграда

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Южнокорейские 155-мм/52 самоходные гаубицы К9А1 Thunder на вооружении польской армии
Южнокорейские 155-мм/52 самоходные гаубицы К9А1 Thunder на вооружении польской армии.
Источник изображения: Piotr Szafarski

Польское командование намерено насытить восточные и северные провинции страны новой бронетехникой. Речь в первую очередь о территориях, которые граничат с Белоруссией и с российской Калининградской областью. Также часть новейшей бронетехники планируется разместить и у границы с Украиной.

В частности, речь идёт о готовности нарастить поставки в части, дислоцированные на указанных направлениях, южнокорейскими самоходными гаубицами К9А1. Свежая партия из 18 таких САУ Сеул передал для польской армии недавно. Разгрузка осуществлена в порту Гдыня.

Самоходная гаубица K9 Thunder имеет массу 47 тонн. В зависимости от применяемых боеприпасов он способна поражать цели на расстоянии до 54 км.

Если эти гаубицы появятся на северо-востоке и востоке Польши, то они будут способны «доставать» не только, что очевидно, для приграничного белорусского Бреста, но и до российского Калининграда, находящегося примерно в 43 км от границы.

В общей сложности Польша заключила с корейскими производителями контракт на поставку 212 САУ К9А1. К настоящему моменту 66 самоходных гаубиц уже получено. 12 из них передано в арсенал 21-й Подгальской бригады.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Украина
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
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