Из-за страха перед Россией Польша создаст сильную армию, но в долг

Ни одно государство НАТО не вооружается с такой скоростью, как Польша, пишет Seznam zprávy. Из-за страха перед Россией и Белоруссией она хочет создать крупнейшую сухопутную армию в Европе. Однако Варшава на свои планы берет в долг сотни миллиардов злотых.

Танки "Абрамс", К2, самоходные гаубицы К9, реактивные системы залпового огня "Хаймарс", самоходные гаубицы "Краб", боевые беспилотники "Байрактар" и зенитный ракетный комплекс "Пэтриот" — вот только часть из двухсот единиц техники, которая в середине августа вместе с двумя тысячами солдат появится на традиционном военном параде в Варшаве.

Так под лозунгом "Сильная бело-красная" Польша отпразднует День вооруженных сил, который отмечается 15 августа. В небе пролетят более ста самолетов, в том числе и новый легкий боевой самолет FA-50. "Во время парада будет представлена польская, корейская и американская техника, включая самые передовые образцы, закупленные в последние годы", — хвалится польский Генеральный штаб.

Шрамы на лице армии

Парад проведут после паузы длиной в 30 лет, чтобы показать армию в самом лучшем свете. А ведь в текущем году имидж армии и польского Министерства обороны пострадал из-за нескольких инцидентов.

Когда наездница во время конной прогулки в апреле нашла в лесу под городом Быдгощ обломки российской ракеты Х-55, начался информационный хаос. Оказалось, что ракета упала в 400 километрах от польской границы еще в декабре прошлого года, то есть пятью месяцами ранее.

Вооруженные силы тогда знали о летящем объекте и даже отправили к нему истребители. Однако из-за плохой погоды они потеряли контакт, и ракету после падения не нашел даже поисковый вертолет. Неясно также, когда о происшествии узнали правительство и президент. Из-за этого политики даже вступили в конфронтацию с оперативным командованием.

Вскоре после этого появился подозрительный воздушный шар, который прилетел в Польшу из Белоруссии. Он исчез с радаров в середине мая в Центральной Польше. Армия до сих пор ищет его в лесах. Якобы сейчас есть опасения, что раньше солдат его найдут опять местные жители — грибники.

Есть и более свежий инцидент. Утром первого августа польское воздушное пространство над Беловежьем близ польско-белорусской границы ненадолго нарушили два белорусских боевых вертолета. Об этом сообщили местные жители, которые их сфотографировали. Однако Министерство обороны опровергло эту информацию. Правда, уже вечером признало, что вертолеты над Польшей действительно пролетали.

Все это сопровождают опасения, связанные с реальной угрозой, провокацией, а также страх, что Россия и Белоруссия проверяют скорость реакции Польши и Североатлантического альянса. Я напомню, что в ноябре прошлого года "заблудшая" украинская ракета ПВО упала в приграничном районе Пшеводув и убила двух поляков.

Также в прошлом и позапрошлом году армия вела постоянное наблюдение за заграждениями вдоль границы с Белоруссией на пике миграционного кризиса. Польша и страны Прибалтики расценивают его как элемент гибридной войны и попытку дестабилизировать ситуацию перед началом специальной военной операции РФ на Украине. Варшава и сейчас укрепляет свои силы на границе из-за сообщений о передвижениях бойцов "Вагнера" в Белоруссии.

Амбиции и вооружение

Парад в Варшаве призван не только популяризовать армию, но и презентовать ее большие амбиции, которые возросли после начала специальной военной операции России на Украине. Россия, которую Польша считает после начала вооруженного конфликта непосредственной угрозой для себя, своими действиями мотивировала Варшаву на активное вооружение.

Так, в конце июня польские СМИ сообщили о поставке первых 14 американских танков "Абрамс". Следующая партия ожидается уже в скором времени. В последнюю неделю июля Генеральный штаб Польши сообщил о проведении учений с применением систем залпового огня "Хаймарс", которые Польша получила в мае этого года.

Польский министр обороны Мариуш Блащак из правящей партии "Право и справедливость" недавно сообщил и о создании ракетной бригады, которая будет базироваться в Торуне и Ожише близ границы с Россией и Белоруссией.

"Наша задача, задача польских властей, — оснастить польскую армию эффективными вооружениями, проверенными вооружениями, вооружениями, которые сдержат агрессора, и тогда Россия не отважится напасть на Польшу", — заявил в этой связи Мариуш Блащак.

"Бойцы под ружьем" и статистика

Еще в прошлом году министр Мариуш Блащак говорил о том, что хочет увеличить армию до 250 тысяч профессиональных военных, а территориальная оборона, по замыслу, должна насчитывать 50 тысяч членов.

В начале июня текущего года он заявил, что польская армия растет и насчитывает уже 172 500 "бойцов под ружьем". "Мы последовательно создаем самую сильную сухопутную армию в Европе!" — добавил министр Мариуш Блащак.

Как передает портал Konkret24, Мариуш Блащак посчитал, кроме профессиональных военных, а их в этом году насчитывается 125 тысяч, еще и бойцов войск территориальной обороны, претендентов на службу в армии и тех, кто хотел бы пройти добровольный курс военной службы. Профессиональными военными с осени прошлого года теперь считаются и все студенты, окончившие первый курс военного вуза.

В интервью, которое Мариуш Блащак дал в начале августа, он заявил о своей "уверенности в том, что создать армию в 300 тысяч бойцов реально, и что это не такая уж отдаленная перспектива, как некоторым кажется".

В текущем году министр сообщил и о намерениях закупить новые подводные лодки. Кроме того, уже заказана новая партия танков "Абрамс", самоходные артиллерийские установки "Рак" и зенитно-ракетные комплексы "Попрад" с управляемыми ракетами "Перун", а также новые "Хаймарсы" и самые современные американские истребители F-35.

Прогноз Североатлантического альянса: Польша в топе

По размерам оборонных расходов в соотношении с ВВП Польша обгоняет все государства Североатлантического альянса. Польские оборонные расходы даже превышают процент, который на эти цели выделяют США. Это следует из доклада Североатлантического альянса, опубликованного в начале июля.

По прогнозу НАТО, в текущем году Польша выделит на оборону 3,9% своего ВВП, что на половину процентного пункта больше, чем у Соединенных Штатов Америки. Для сравнения скажу, что, согласно прогнозу, Чешская Республика выделит всего полтора процента.

После начала вооруженного конфликта на Украине мировой спрос на военную технику значительно вырос, и поэтому Польша ищет для своих заказов свободные мощности где только можно, включая Азию. В прошлом году Варшава заказала в Южной Корее тысячу танков К2, 600 самоходных гаубиц К9, 48 легких боевых самолетов FA-50 и 280 реактивных систем залпового огня "Чхонму".

На финансирование огромного оборонного заказа польское правительство взяло у южнокорейских экспортных банков кредит в размере 36,8 миллиардов злотых. Южнокорейская газета "Кореа таймс" недавно сообщила о новом обращении Польши за кредитом. На этот раз речь идет о 62 миллиардах злотых. Оба правительства официально не комментируют финансовую сторону сделки. О втором кредите также сообщил южнокорейский телеканал SBS.

Финансовые ограничения

Однако, как написала газета, второй, еще больший, кредит столкнулся с ограничениями местных экспортных банков. В случае крупных заказов другие государства, как правило, одалживают у них деньги. Однако поляки покупают у Южной Кореи так много, что местные экспортные банки практически исчерпали свои законные возможности в области финансирования экспорта оружия.

При этом, как сообщает американское издание "Нью-Йорк Таймс", южнокорейский оборонный экспорт стремительно вырос именно благодаря польским заказам аж на 140% и вывел Сеул в топ крупнейших экспортеров оружия в мире.

Однако без увеличения кредитных лимитов экспортные банки не смогут профинансировать польский заказ, как отмечает корейский сайт. Для этого необходимо изменить закон и ослабить другие государственные механизмы, в связи с чем в стране опасаются задержек при выполнении других заказов. Правительство призывают "занять более активную позицию".

"Если министр Мариуш Блащак получит второй кредит, то долг Корее достигнет 99,3 миллиардов злотых. Правда, неофициально, поскольку оба правительства на этот счет молчат. О размерах первого кредита все узнали только благодаря интерпелляции от южнокорейского парламента", — пишет по этому поводу польская газета "Жечпосполита".

В прошлом году, согласно сообщению польского Верховного контрольного органа, Варшава выделила на вооружение 60 миллиардов злотых. В этом году, если верить министру Мариушу Блащаку, оборонные расходы достигнут 75 миллиардов злотых. К 2035 году на модернизацию армии планируется выделить из польского бюджета чуть более половины триллиона злотых.

Деньги тратятся также на развитие польской оборонной промышленности. Прежде всего, расширяются производства. Например, государственному оборонному заводу "Бумар-Лаберы" в Силезии выделили 800 миллионов злотых.

"На "Крабы", "Крабы" и еще раз на "Крабы". Это великолепные самоходные гаубицы, которые сегодня хорош показывают себя на поле боя. Их заказывают не только украинцы, но и представители других государств, однако мы и сами в них нуждаемся. Поэтому производство будет расширяться", — заявил в последние выходные июля премьер Матеуш Моравецкий.

Газета "Жечпосполита" отмечает, что закупки вооружений планируется финансировать, прежде всего, из созданного правительством Фонда поддержки вооруженных сил, которым управляет государственный банк BGK. Именно в фонд пойдут деньги из кредитов, полученных в южнокорейских (или других) экспортных банках.

Однако фонд, который создан по новому закону об обороне отечества, не подлежит контролю парламента, и никто, кроме правительства, не знает, сколько миллиардов злотых он должен и кому. Помочь тут может теоретически Польский национальный банк.

Слишком большие и поспешные закупки?

Сервер "Виртуална Польска" еще в июне написал, что польские закупки вооружений финансируются за счет увеличения расходов на оборону. Однако, как отмечает сервер, темпы закупок оказались слишком высокими.

Сервер "Виртуална Польска" называет упомянутый Фонд поддержки вооруженных сил сомнительным из-за неясных критериев, в соответствии с которыми он расходует средства. Сервер критикует правительство за непрозрачность и сбивчивость сообщений об источниках финансирования.

И хотя польское вооружение и новости о потенциально крупнейших сухопутных силах в Европейском Союзе впечатляют, Польша не избежала критики.

"Нас пробудил только кризис на границе с Белоруссией и потрясение после начала специальной военной операции России на Украине. Не осталось никаких тормозов, и правительство скупает все что можно. Проблема в том, что тут не базар", — пишет в комментарии к польскому вооружению в газете "Жечпосполитей" Павел Розиньский.

"Невозможно просто взять с полки танк, да еще и получить скидку за большую покупку. Нужно провести длительные переговоры, получить согласие от Конгресса США, подождать в очереди и так далее. (…) Нашу шкуру спасает Южная Корея, и тем не менее даже этих поставок мы будем ждать много лет. Мы по-прежнему будем полагаться в основном на технику советского производства, часть которой мы отдали Украине", — добавляет автор.

Закупки критикует также оппозиция. "Действительно в последние годы некоторые решения принимаются скоропалительно. Кажется, как будто министерство участвует в конкурсе на самую большую закупку", — цитирует сайт Wnp.pl депутата оппозиционной Гражданской коалиции Павла Понцилюша.

"Мы зачастую не знаем, почему закупается именно такой тип техники, а не другой. Я понимаю, что часть оснащения мы отправили Украине и теперь вынуждены заполнять пробелы. Но дело в том, что большая часть техники попадет к нам только после 2026 года, а когда точно, покажет время", — добавил депутат.

Критически настроен и депутат оппозиционных левых сил Анджей Розенек. "Министр Мариуш Блащак проснулся только в прошлом году, когда начался вооруженный конфликт на Украине. Если закупки делаются необдуманно и поспешно, возможны напрасные переплаты или покупка ненужного", — считает Анджей Розенек.

Он также отметил, что большая часть из последних закупок не соответствует закону о госсзакупках: "Это фатально, поскольку закон призван гарантировать, что мы дешево покупаем полезные вещи и что польская армия может влиять на содержание заказов".

Сомнения насчет закупок есть и у бывшего командующего сухопутными войсками генерала Вальдемара Скшипчака. "Сейчас в Подлесье (регион на границе с Белоруссией — прим. авт.) у нас больше солдат, чем деревьев в лесу. Но как это способствует нашей безопасности? Никак. У нас небо дырявое, как сито, радиолокационные системы не срабатывают", — раскритиковал армию генерал Вальдемар Скшипчак после инцидента первого августа, когда над польской территорией пролетели два белорусских вертолета.

"Где же самое современное оборудование?" — вопрошает генерал.

"Самая сильная сухопутная армия в Европе"

Суждено ли реализоваться планам министра обороны Польши Мариуша Блащака, станет понятнее после парламентских выборов в этом году. Если после октябрьского голосования партия "Право и справедливость" снова составит правительство, вооружение Польши продолжится, как заявил министр.

"Право и справедливость" правит сейчас. Мы стремимся к тому, чтобы снова получить мандат на управление на следующий период, поскольку тогда мы завершим процессы, которые начали", — сказал в апреле министр, выступая на "Польском радио".

"Мы создадим сильнейшие сухопутные войска в Европе. Мы на правильном пути. Нам еще нужно, я бы сказал, года два, и тогда польские вооруженные силы станут на самом деле самыми сильными в Европе", — добавил Мариуш Блащак.

Если же победит нынешняя оппозиция, то, вероятнее всего, современная стратегия будет пересмотрена, а многочисленные оборонные закупки будут перепроверены.

Автор: Филип Гарзер (Filip Harzer)