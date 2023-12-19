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В Британии рассказали о заставляющем нервничать Запад оружии России

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Испытания ракетного комплекса Авангард
Испытания ракетного комплекса Авангард.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Ракетный комплекс «Авангард» с управляемым боевым блоком, который Россия активно разворачивает, заставляет военных на Западе нервничать. О возможностях оружия рассказали в публикации британского издания Daily Express.

«"Авангард" доставляет ракеты к целям со скоростью, в 27 раз превышающей скорость звука. Комплекс с гиперзвуковым планирующим блоком запускается за пределами атмосферы Земли, прежде чем поразить множество целей в мире — менее чем за 30 минут», — пишет издание.

В публикации приводят слова командующего Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковника Сергея Каракаева, который сообщил о высокой готовности РВСН к выполнению задач. Автор предположил, что это говорит о готовности России «бросить вызов Западу».

Ранее в декабре зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов назвал российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» самой мощной в мире.

В ноябре военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что на скорости гиперзвуковой блок российского ракетного комплекса «Авангард» не виден на радарах.

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Сармат МБР
Проекты
ГЗЛА
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